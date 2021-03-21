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以色列將2年內第4度大選 萬人高喊：內唐亞胡貪腐下台

編譯中心／綜合20日電
以色列民眾抗議內唐亞胡獨裁貪腐，認為多項貪汙案審理期間他不應擔任總理。（歐新社）
以色列民眾抗議內唐亞胡獨裁貪腐，認為多項貪汙案審理期間他不應擔任總理。（歐新社）

以色列將於23日舉行2年內第4度大選，已執政12年的總理內唐亞胡冀望挾疫苗注射速度領先全球的政績，贏得大選並組成多數政府。不過，上萬民眾晚間聚集在內唐亞胡位於耶路撒冷的住處外示威，抗議他貪腐獨裁、要求他下台。

美聯社報導，每周針對內唐亞胡的抗議活動已經進行了九個月，近來因冬季寒冷和12月宣布提前大選，規模略有縮減。20日示威規模達到近幾個月來最大。抗議民眾者穿過被警察禁止通行的街道，揮舞著旗幟，高喊口號。路透引述以色列媒體報導，抗議人數約為2萬人。

以色列民眾20日晚間聚集在內唐亞胡住處附近抗議。（美聯社）
以色列民眾20日晚間聚集在內唐亞胡住處附近抗議。（美聯社）

現年71歲的內唐亞胡已連續12年掌權，是以色列在位最久的總理，也是以色列首個因貪汙而被起訴的總理。內唐亞胡希望利用領先全球的疫苗接種率，以及推動以色列與阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥以及蘇丹等四個中東國家外交正常化等政績，在這次改選跨越國會多數的界線。

不過，反對者認為，內唐亞胡身背3件貪腐案官司，在官司審理期間不應該繼續擔任總理；也有人指內唐亞胡封鎖措施重創經濟，失業率仍超過兩位數。目前民調顯示，選舉結果依舊是未定之天。

以色列上一次大選是在一年前，當時無論是右派的內唐亞胡，或中間派對手甘茨，都未取得足夠的國會席次以組成多數政府。去年5月，內唐亞胡和甘茨組成團結政府，希望共同面對疫情帶來的公衛和經濟威脅下。然而，原本要持續3年的聯盟去年12月宣告破裂，當時內唐亞胡拒絕批准2021年預算，迫使以色列在今年3月23日改選。

以色列 疫苗 警察

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