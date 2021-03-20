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坦尚尼亞第一位女性元首 哈山呼籲全國團結

編譯中心／綜合19日電

東非國家坦尚尼亞總統馬古富利18日被宣告死亡之後，副總統哈山(Samia Suluhu Hassan)今天宣誓繼任總統，成為坦尚尼亞第一位女總統。

路透報導，哈山表示，在前總統去世之後，坦尚尼亞應該團結，避免相互指責。她呼籲坦尚尼亞人要帶著希望和信心向前看。

哈山穿著穆斯林的紅色頭巾，在商業都城三蘭港(Dar es Salaam)的參議院，一個充滿男性的典禮上，以可蘭經宣誓就職，成為人口5,800萬的坦尚尼亞第一位女總統。

哈山在就職演說中表示，「這是埋葬我們歧見、國家合為一體的時候，而不是相互指責的時候，這是大家手握著手，一齊往前走的時候。」

哈山的演說顯然有意安撫、團結人民，因為在馬古富利從公共場合消失18天後，當局才宣布他的死訊，這段期間坦尚尼亞逐漸漫瀰著不確定感。

馬古富利一直被反對派批評為製造分裂和威權主義者。馬古富利也是民粹派，相信對上帝和草藥的信仰就可以對抗 新冠疫情

馬古富利不再出現於公共場合，曾被猜測為感染新冠肺炎。然而哈山在18日宣布，馬古富利是死於心臟病

61歲的哈山上任後面臨的首要工作，將是決定是否爭取新冠疫苗。在馬古富利任內，坦尚尼亞政府曾表示，在坦尚尼亞自己的專家審驗之前，不會去取得任何疫苗。

此外，分析家指出，哈山也將面臨馬古富利多年執政來國家內部嚴重對立的問題，同時她也要建立自己的政治基本盤以有效治理。

哈山被描述為說話溫和、能建立共識。她也是第一位出生於桑吉巴群島(Zanzibar)的總統。

1964年，桑吉巴和坦噶尼喀(Tanganyika)組成聯合共和國，並將國名改爲「坦尚尼亞聯合共和國」。

哈山接任後，將可以擔任總統至2025年的下屆選舉為止。

疫苗 心臟病 疫情

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