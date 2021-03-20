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日德將簽「情報保護協定」 最快下周搞定

編譯中心／綜合19日電

日媒報導，日本德國下周可望簽署「情報保護協定」，內容涵蓋雙邊軍事情報交流與保密機制，顯示德國將增加對亞太局勢和中共軍力的關注，並尋求與日本加強合作，維護印太區域穩定。日本目前已與美國、北約（NATO）等八個國家或組織簽署這項協定。

共同社報導，德國去年9月發布印太戰略報告，在維持多邊主義外交的前提下，正逐步調整以往對「中」政策立場。報告聲明將加強關注印太地區秩序，並派遣巡防艦前往太平洋友邦訪問。顯示德國有意對印太區域安全議題擴大參與，此次協定即屬相關策略之一環。

日本目前已分別與美、澳簽署情報保護協定，德國總理梅克爾在2019年2月訪日時，也曾與時任首相安倍晉三就簽署情報保護協定達成初步協議。但受限於雙方國安法令規定繁瑣等因素，使談判進度延宕至今。

日本時事通信報導，日德之間因為沒有機密情報共享機制，讓日本難以將防衛裝備品出口到德國。日本曾向德國推銷日本製造的P-1巡邏機，以取代將於2025年除役的P-3C巡邏機。但2020年德國以機載設備與技術不透明為由排除P-1，並轉向美國採購P-8A巡邏機；未來在協定架構下，可望加強雙邊軍售與和軍事交流。

情報保護協定可保護雙方在嚴格的情報管理下，交換部隊運用、裝備品性能等軍事機密，藉此強化兩國的安全保障合作。日本目前與美國、北約、法國、澳洲、英國、印度、義大利簽署這項協定，日本與南韓在2016年簽署GSOMIA，南韓曾在2019年片面廢止，後來經過美國居中協調恢復效力。

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