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緬甸示威又濺血 1城鎮8人死、BBC記者被捕

編譯中心／綜合19日電
緬甸19日當局發射催淚瓦斯和橡皮子彈驅散仰光反軍事政變示威者。（美聯社）
緬甸19日當局發射催淚瓦斯和橡皮子彈驅散仰光反軍事政變示威者。（美聯社）

緬甸中部昂板鎮殯葬部門官員說，安全部隊今天在當地與反政變抗議群眾爆發衝突並朝人群開火，造成8死，其中7人當場死亡；與此同時，軍政府再度逮捕記者。

路透引述媒體報導，被廢黜的緬甸國會議員試圖了解國際刑事法院（ICC）是否能調查軍方發動政變以來的違反人道罪行。此時軍政府再次逮捕兩名新聞工作者，其中一人是BBC的記者。

軍警運用日益暴力的手段，鎮壓囚禁中民選領袖翁山蘇姬的支持者示威，但無法撲滅抗議風潮，若干城鎮又出現了抗議群眾。在中部昂板鎮，安全部隊發射催淚瓦斯驅散群眾，稍後在試圖清除抗爭者設置的路障而爆發衝突時開火。

一名昂板殯葬部門官員說，這起衝突造成8人喪命，其中7人當場死亡，另一人是在送往附近卡老鎮的醫院後不治。

此外，大城仰光的居民表示，警方強迫民眾清除抗爭者擺設的路障。同時目擊者和媒體報導，第2大城瓦城、中部明陽鎮與卡沙鎮以及東部米瓦迪鎮都爆發了示威。

人權團體緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，數周以來的動亂已造成至少232人死亡。

印尼大馬 促東協開會商緬危機

另一方面，各國仍發聲呼籲國際社會重視緬甸政變，一同恢復該國民主體制。印尼總統佐科威19日呼籲召開東協高級會議討論緬甸危機；馬來西亞總理慕尤丁同日發聲明，支持召開東協緊急會議。然而，3月3日召開的第27屆東協非正式經濟部長會議，並沒有取得進展。

此外，緬甸國防軍總司令敏昂萊18日參與東協國防首長視訊會議，是他自政變奪權後首次在國際場合亮相；會議中，印尼國軍總司令哈迪對緬甸情勢表達關切。

緬甸 印尼 翁山蘇姬

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