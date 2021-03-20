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丹麥嚴控「非西方移民」 將立法設限、改貧民區稱呼

編譯中心／綜合19日電
丹麥為防止不斷增加的外來人口，將更嚴格的執行移民控管措施，降低「非西方血統」人口在地方社區的配額比例，10年內，減少每個社區的外來移民至30%的額度限制內。（路透資料照片）
丹麥為防止不斷增加的外來人口，將更嚴格的執行移民控管措施，降低「非西方血統」人口在地方社區的配額比例，10年內，減少每個社區的外來移民至30%的額度限制內。（路透資料照片）

丹麥是採取最嚴格移民政策的歐洲國家之一。執政的社會民主黨政府提出立法草案，計畫透過限制每個社區的「非西方血統」人口數目，控管不斷增加的外來人口。丹麥各政黨將討論草案，預計可獲通過，但投票日期未定。專家擔心，此舉可能會加劇國內公民的仇恨心理，進而對「非西方移民人口」產生針對性歧視。

丹麥全國約580萬人口之中，有11%有外國血統，當中的58%是來自被視為「非西方」的國家。內政部建議10年內，每個社區的「非西方血統」居民最多只能佔三成。內政部長貝克表示，太多非西方外國人聚居，會增加出現「宗教和文化平行社會」的風險。

此外，新法案將移除「聚集區」（ghetto，也稱貧民區）一字，貝克表示該字眼具誤導性質，因目前政府正進行大量工作改善這些地區的情況。

「聚集區」用以區分有逾1000人居住、逾半數人「沒西方血統」的社區，這類社區一般符合有以下特質：逾四成居民失業、逾六成39歲至50歲居民沒接受高中教育、罪案率較全國平均高3倍，或居民總收入較地區平均低55%。

根據丹麥每年12月更新的名單，該國目前有15個社區被稱為聚集區，另有25個則面臨有此稱呼的「風險」。

丹麥總理佛瑞德里克森 自2019年6月上台以來，堅持收緊移民政策。

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