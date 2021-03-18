緬甸佛教團體籲軍政府停止鎮壓 教宗也喊話

緬甸勢力最大的佛教僧侶組織呼籲軍政府停止對示威者施加暴力。（美聯社）

緬甸 勢力最大的佛教僧侶組織今天呼籲軍政府停止對示威者施加暴力，並指控「武裝少數」在軍政府上月政變之後，虐待與殺害無辜百姓。而軍政府控制的電視台今天報導，一名知名商人又宣稱曾在2019與2020年，用大約55萬美元賄賂翁山蘇姬。

政府指派的「國家僧侶監察委員會」（State Sangha Maha Nayaka Committee）也在草擬聲明中針對軍方血腥鎮壓親民主示威發布最直接了當的譴責，並表示其成員打算停止活動以示抗議。

獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）引述參與國家僧侶監察委員會（State Sangha Maha Nayaka Committee）會議的僧侶報導，委員會打算明天和宗教事務與文化部部長討論後，發出最終聲明。

2007年佛教僧侶帶頭發起反對軍政府的「番紅花革命」（Saffron Revolution），那場革命為緬甸民主改革鋪路。

路透目前無法聯絡上國家僧侶監察委員會詢問意見，但它們採取這種立場，似乎暗示了一個通常與政府密切合作的團體與當局出現裂痕。

另外，天主教教宗方濟各 今天呼籲結束緬甸的流血，並說，「我要跪在緬甸街道上，呼籲『停止暴力』」。

方濟各提到一名天主教修女，日前在緬甸和平遊行 中跪在軍警面前，懇求他們放過年輕人的畫面。方濟各表示，「再一次，我深感悲痛的感受到，迫切需要為緬甸的悲慘處境發出呼聲，那裡有許多人，尤其是青年正在失去生命，以便能給他們的國家帶來希望。我也跪在緬甸的街頭，並且說：請停止暴力。我也張開雙臂，並且說：流血無法解決任何問題。願對話得勝。」