又歧視女性 東奧曾要女藝人扮「奧林pig」

日媒週刊文春報導，籌畫東京奧運開幕式的負責人佐佐木宏曾提案開幕式要由身材圓潤的女藝人渡邊直美扮豬，但遭內部強烈反對而撤回。（本報資料照片）

日媒週刊文春報導，籌畫東京奧運 開幕式的負責人佐佐木宏，曾提案開幕式要由身材圓潤的女藝人渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，但遭內部強烈反對而撤回，消息傳出後引起嘩然，佐佐木宏表示他將會辭職。

路透社報導，創意執行總監佐佐木宏在透過東奧主辦單位發出的聲明中說，他的想法和言論表達非常不當，「在此誠摯向她和對這類內容感到不舒服的人道歉」。

法新社提到，佐佐木宏坦承他的點子對渡邊直美是一大侮辱，「我打從心底感到懊悔」。

東奧開閉幕式原本由日本 傳統劇「狂言師」野村萬齋擔任首席創意執行總監，率領團隊籌劃，但東奧因疫情 延期，為簡化開閉幕式，去年12月東京奧運與帕運大會組織委員會宣布原團隊解散，開閉幕式由佐佐木宏接手全權籌畫。

週刊文春取得截圖，佐佐木在去年3月5日，於負責東奧開幕式的成員群組中提案，他寫到，「（豬表符）=渡邊直美，變身的部分要如何表現得可愛呢」、「從天而降的奧林pig=渡邊直美」等語。

不過該提案在群組中遭到反對，女性成員回應「以別人的外表來舉例感覺很不好」，「可能是女性的角度，但完全無法理解（提案內容）」；其他男性成員也說「糟糕到令人昏倒」。

佐佐木受訪時表示，他常常會不經意說出冷笑話，曾說過若穿著可愛的粉紅色服裝，伸舌頭說出「奧林pig」，可表現出渡邊的可愛之處，不過被在場的男性工作人員嚴厲斥責，他將好好反省。

東奧組委會前主席森喜朗日前才因歧視女性的發言遭到國內外批判，因而請辭主席，改由前奧運大臣橋本聖子接任。

聖火傳遞 香川照之退出

另外，日本東京奧運聖火傳遞25日起跑，原定在第一天擔任跑者的知名演員香川照之，以及預定將代表日本參賽東奧的男子馬拉松選手大迫傑，已決定不擔任跑者。

日本目前已有多位名人退出東奧聖火傳遞，包括演歌歌手五木宏、女演員常盤貴子、偶像團體東京小子（TOKIO）、男演員窪田正孝、田村淳、齋藤工等人退出。