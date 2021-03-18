又歧視女性 東奧曾要女藝人扮「奧林pig」
日媒週刊文春報導，籌畫東京奧運開幕式的負責人佐佐木宏，曾提案開幕式要由身材圓潤的女藝人渡邊直美扮豬，取「奧林匹克」與「奧林pig」諧音，但遭內部強烈反對而撤回，消息傳出後引起嘩然，佐佐木宏表示他將會辭職。
路透社報導，創意執行總監佐佐木宏在透過東奧主辦單位發出的聲明中說，他的想法和言論表達非常不當，「在此誠摯向她和對這類內容感到不舒服的人道歉」。
法新社提到，佐佐木宏坦承他的點子對渡邊直美是一大侮辱，「我打從心底感到懊悔」。
東奧開閉幕式原本由日本傳統劇「狂言師」野村萬齋擔任首席創意執行總監，率領團隊籌劃，但東奧因疫情延期，為簡化開閉幕式，去年12月東京奧運與帕運大會組織委員會宣布原團隊解散，開閉幕式由佐佐木宏接手全權籌畫。
週刊文春取得截圖，佐佐木在去年3月5日，於負責東奧開幕式的成員群組中提案，他寫到，「（豬表符）=渡邊直美，變身的部分要如何表現得可愛呢」、「從天而降的奧林pig=渡邊直美」等語。
不過該提案在群組中遭到反對，女性成員回應「以別人的外表來舉例感覺很不好」，「可能是女性的角度，但完全無法理解（提案內容）」；其他男性成員也說「糟糕到令人昏倒」。
佐佐木受訪時表示，他常常會不經意說出冷笑話，曾說過若穿著可愛的粉紅色服裝，伸舌頭說出「奧林pig」，可表現出渡邊的可愛之處，不過被在場的男性工作人員嚴厲斥責，他將好好反省。
東奧組委會前主席森喜朗日前才因歧視女性的發言遭到國內外批判，因而請辭主席，改由前奧運大臣橋本聖子接任。
聖火傳遞 香川照之退出
另外，日本東京奧運聖火傳遞25日起跑，原定在第一天擔任跑者的知名演員香川照之，以及預定將代表日本參賽東奧的男子馬拉松選手大迫傑，已決定不擔任跑者。
日本目前已有多位名人退出東奧聖火傳遞，包括演歌歌手五木宏、女演員常盤貴子、偶像團體東京小子（TOKIO）、男演員窪田正孝、田村淳、齋藤工等人退出。
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