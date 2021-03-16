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為英女受害紀念守夜變警民衝突 倫敦警局一姐拒辭職

編譯中心／綜合15日電
英國民眾13日晚間聚集在女子受害地點的紀念守夜，與警方爆發推擠衝突，警方遭質疑執法過當。（美聯社）
英國民眾13日晚間聚集在女子受害地點的紀念守夜，與警方爆發推擠衝突，警方遭質疑執法過當。（美聯社）

英國一名女子在夜間遭綁架殺害，民眾在她的受害地點舉行紀念守夜，卻爆發警民肢體衝突，警方遭質疑執法過當。倫敦都會區警察局（Met）局長狄克拒絕為此下台，英相強生表達深刻關切。

英國33歲女子莎拉艾佛厄特（Sarah Everard）疑遭在職警察綁架殺害，她最後現身的南倫敦克利普罕區13日晚聚集大批民眾紀念守夜，但因為違反防疫規定，與警方爆發推擠衝突，有些人被當場上銬。從社群網路流傳的影片可看到，警方把站在台上的女性拉走，有人直接被壓制在地，到處都是民眾大叫「可恥」、「放開她們」的呼喊聲。

BBC報導，英相強生對當天流出的現場執法影片表示「深刻關切」，他稍晚將主持會議，商議如何保護女性。強生表示，內政大臣巴特爾已經要求警方監管機關「檢視在這場事件中是否有可以記取的教訓」。

倫敦都會區警察局長狄克拒絕要她下台的呼聲，強調執法合宜。她表示，她更在乎的是領導警局，而不是那些不切實際的批評聲浪。

倫敦都會區警察局長狄克拒絕要她下台的呼聲，強調執法合宜。（路透）
倫敦都會區警察局長狄克拒絕要她下台的呼聲，強調執法合宜。（路透）

狄克在2017年就任，是有超過190年歷史、又稱蘇格蘭警場的倫敦都會區警察局首次由女性擔任局長。然而，她身為女性，卻在這場女性捍衛自身安全的和平守夜活動中下令強力執法，加上目前遭到逮捕、起訴的兇嫌又是警局同仁，讓這次爭議延燒了一個周末仍未平息。

48歲的倫敦都會區警察局員警庫任茲（Wayne Couzens）9日因綁架與謀殺莎拉等罪嫌遭逮捕，13日晚間在守夜現場執法、驅離群眾的也是倫敦都會區警察。當天共有4人因為違反封城規定遭到逮捕。

警察 倫敦 英國

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