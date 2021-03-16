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抗疫失分、議員涉貪…德執政黨地方選舉慘敗 恐失總理大位

編譯中心／綜合15日電
德國總理梅克爾（右）的接班人、基民黨黨魁拉謝特（左）出師不利，基民黨在西南部兩邦的地方議會選舉大敗。（美聯社）
德國總理梅克爾（右）的接班人、基民黨黨魁拉謝特（左）出師不利，基民黨在西南部兩邦的地方議會選舉大敗。（美聯社）

德國總理梅克爾所屬的基民黨，在14日的巴登-符騰堡邦和萊茵蘭-普法茲邦兩個地方議會選舉中大敗，選民因疫苗計畫太慢和黨國會議員在口罩採購案中拿回扣而紛紛跑票，拉響大選年警報。德國傳媒票站民調顯示，基民黨在兩個邦雙雙締造得票新低。在巴登-符騰堡邦，基民黨得票只有23.4%，遠不及排第一的綠黨31.4%得票率；在萊茵蘭-普法茲邦，基民黨得票26.9%，中間偏左的社民黨（SPD）獲35.5%選票，繼續穩坐邦最大黨之位。巴登-符騰堡邦的基民黨候選人艾森曼說：「這對基民黨來說是一個災難結果。」巴登-符騰堡與萊茵蘭-普法爾茨均曾是基民黨的傳統根據地。

社民黨擬拆夥 綠黨躍居第2大黨

這次選舉是德國今年選舉年一連串選舉的第一戰，凸顯梅克爾領導的基民黨受貪瀆醜聞與疫苗配送失當重挫。衛生部長史巴恩及經濟部長阿特麥爾的表現最受民眾批評，前者被指推展疫苗接種緩慢，後者則因援助受疫情重創企業的款項遲遲不到位而引起不滿。德國目前的新冠疫苗接種率僅7.5%，遠低於許多已開發國家。

此外，基民黨議員勒貝爾被揭在口罩採購案中收取25萬歐元（約29.8萬美元）傭金。收回扣醜聞已讓黨內3名國會議員下台。

執政16年的梅克爾將在9月卸任，德國將選出新總理；現在看來，下任總理未必出自基民黨，有可能來自社民黨，德國甚至可能出現第一位綠黨總理。

紐約時報報導，綠黨自2017年大選後支持度翻倍，現已躍居德國第2大黨。親綠黨的政治學者永尤漢（Arne Jungjohann）說：「梅克爾當家下，保守派建立起一個不可或缺的想當然執政黨形象，但這個形象正在消褪。總理一職不再是保守派的囊中物。」

此外，梅克爾內閣的財政部長、獲社民黨提名角逐總理的蕭茲（Olaf Scholz）已暗示，9月的聯邦大選後執政聯盟可能拆夥。他受訪時說：「14日的選舉結果甚好，因為這代表德國有機會組建一個沒有基民黨的政府」。

第3波疫情蠢動 醫師籲立即封城

德國加護病房的醫師們15日警告，如果德國要避免出現危險的第3波疫情，必須「立即恢復」實施部分封城。德國2月底開始逐步鬆綁防疫措施，允許學校、美髮廳和其他行業部分恢復開放。此後德國病例數逐漸增加。

德國重症監護和急診醫學跨學科協會最新數據顯示，德國目前有約2800人住在加護病房。但卡拉建尼迪斯警告，如果各邦政府不採取更嚴格的措施來回應病例數增加，加護病房人數可能增至「5000或6000人」。

德國 梅克爾 疫苗

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