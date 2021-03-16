抗疫失分、議員涉貪…德執政黨地方選舉慘敗 恐失總理大位

德國總理梅克爾（右）的接班人、基民黨黨魁拉謝特（左）出師不利，基民黨在西南部兩邦的地方議會選舉大敗。（美聯社）

德國 總理梅克爾 所屬的基民黨，在14日的巴登-符騰堡邦和萊茵蘭-普法茲邦兩個地方議會選舉中大敗，選民因疫苗 計畫太慢和黨國會議員在口罩採購案中拿回扣而紛紛跑票，拉響大選年警報。德國傳媒票站民調顯示，基民黨在兩個邦雙雙締造得票新低。在巴登-符騰堡邦，基民黨得票只有23.4%，遠不及排第一的綠黨31.4%得票率；在萊茵蘭-普法茲邦，基民黨得票26.9%，中間偏左的社民黨（SPD）獲35.5%選票，繼續穩坐邦最大黨之位。巴登-符騰堡邦的基民黨候選人艾森曼說：「這對基民黨來說是一個災難結果。」巴登-符騰堡與萊茵蘭-普法爾茨均曾是基民黨的傳統根據地。

社民黨擬拆夥 綠黨躍居第2大黨

這次選舉是德國今年選舉年一連串選舉的第一戰，凸顯梅克爾領導的基民黨受貪瀆醜聞與疫苗配送失當重挫。衛生部長史巴恩及經濟部長阿特麥爾的表現最受民眾批評，前者被指推展疫苗接種緩慢，後者則因援助受疫情重創企業的款項遲遲不到位而引起不滿。德國目前的新冠疫苗接種率僅7.5%，遠低於許多已開發國家。

此外，基民黨議員勒貝爾被揭在口罩採購案中收取25萬歐元（約29.8萬美元）傭金。收回扣醜聞已讓黨內3名國會議員下台。

執政16年的梅克爾將在9月卸任，德國將選出新總理；現在看來，下任總理未必出自基民黨，有可能來自社民黨，德國甚至可能出現第一位綠黨總理。

紐約時報報導，綠黨自2017年大選後支持度翻倍，現已躍居德國第2大黨。親綠黨的政治學者永尤漢（Arne Jungjohann）說：「梅克爾當家下，保守派建立起一個不可或缺的想當然執政黨形象，但這個形象正在消褪。總理一職不再是保守派的囊中物。」

此外，梅克爾內閣的財政部長、獲社民黨提名角逐總理的蕭茲（Olaf Scholz）已暗示，9月的聯邦大選後執政聯盟可能拆夥。他受訪時說：「14日的選舉結果甚好，因為這代表德國有機會組建一個沒有基民黨的政府」。

第3波疫情蠢動 醫師籲立即封城

德國加護病房的醫師們15日警告，如果德國要避免出現危險的第3波疫情，必須「立即恢復」實施部分封城。德國2月底開始逐步鬆綁防疫措施，允許學校、美髮廳和其他行業部分恢復開放。此後德國病例數逐漸增加。

德國重症監護和急診醫學跨學科協會最新數據顯示，德國目前有約2800人住在加護病房。但卡拉建尼迪斯警告，如果各邦政府不採取更嚴格的措施來回應病例數增加，加護病房人數可能增至「5000或6000人」。