澳洲國會爆性侵醜聞 40城鎮女性上街示威

針對澳洲執政自由黨近日爆出的性暴力醜聞，民眾15日在雪梨舉行抗議性暴力和性別不平等的示威集會。（ 美聯社）

澳洲 保守派政府近來籠罩在多起性侵 疑雲之中。15日澳洲有數以萬計女性上街示威，全國逾40個地區都有抗議活動，揭開全國反對性暴力與爭取性別平等運動的序幕。

「公平正義大遊行」（#March4Justice）在澳洲超過40座城市與城鎮舉行，規模最大的在坎培拉國會大廈外，示威者身著黑衣，高舉「你就是不聽」、「你知道有多少受害者嗎？」與「我相信她」等標語。墨爾本估計有1萬人參與示威，有示威者舉起橫額，上面寫著2008年以來澳洲死於性別暴力事件的女性名字。

主辦單位一名代表拒絕總理莫里森（Scott Morrison）的私下會晤提議。代表之一的亨德利說：「我們距離他的辦公室只有200公尺，和他閉門會議是不妥當的，特別是當我們討論的是性侵議題，而這正是關門之後發生的事。」總理發言人表示，私下會晤的提議永久有效，但拒絕發表進一步評論。

上月指控在國會大樓內遭資深同僚強姦的執政自由黨前政治顧問希金斯，也到坎培拉國會大樓外向示威者發表演說。（路透）

掀起近期反對性暴力運動潮的前政府幕僚希金斯（Brittany Higgins），當天也到國會大樓外向示威者發表演說。希金斯上月指控2019年在國會大樓內的國防部長雷諾茲辦公室遭一名同事性侵，當她告訴雷諾茲時，雷諾茲卻把這當成「政治問題」處理。

而本月稍早，澳洲司法部長波特 （Christian Porter）被控在1988年性侵一名16歲的女子。當時兩人都是學生，但波特否認這項指控。波特與雷諾茲目前都請病假。