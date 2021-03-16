澳洲國會爆性侵醜聞 40城鎮女性上街示威
澳洲保守派政府近來籠罩在多起性侵疑雲之中。15日澳洲有數以萬計女性上街示威，全國逾40個地區都有抗議活動，揭開全國反對性暴力與爭取性別平等運動的序幕。
「公平正義大遊行」（#March4Justice）在澳洲超過40座城市與城鎮舉行，規模最大的在坎培拉國會大廈外，示威者身著黑衣，高舉「你就是不聽」、「你知道有多少受害者嗎？」與「我相信她」等標語。墨爾本估計有1萬人參與示威，有示威者舉起橫額，上面寫著2008年以來澳洲死於性別暴力事件的女性名字。
主辦單位一名代表拒絕總理莫里森（Scott Morrison）的私下會晤提議。代表之一的亨德利說：「我們距離他的辦公室只有200公尺，和他閉門會議是不妥當的，特別是當我們討論的是性侵議題，而這正是關門之後發生的事。」總理發言人表示，私下會晤的提議永久有效，但拒絕發表進一步評論。
掀起近期反對性暴力運動潮的前政府幕僚希金斯（Brittany Higgins），當天也到國會大樓外向示威者發表演說。希金斯上月指控2019年在國會大樓內的國防部長雷諾茲辦公室遭一名同事性侵，當她告訴雷諾茲時，雷諾茲卻把這當成「政治問題」處理。
而本月稍早，澳洲司法部長波特（Christian Porter）被控在1988年性侵一名16歲的女子。當時兩人都是學生，但波特否認這項指控。波特與雷諾茲目前都請病假。
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