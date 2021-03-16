緬甸軍隊已射殺183人 抗議民眾反刺青展現抗拒決心

活躍人士組成的團體「緬甸 援助政治犯協會」今天表示，在一連數週反政變抗議行動中，共有183名群眾遭到安全部隊射殺。美國 指責，這種對付人民的暴力「不道德也無可辯解」。

這個團體說，今天遇害的群眾至少有20人，昨天則有74人喪生，是抗議至今最血腥的一天。

對此，美國國務院 發言人波特（Jalina Porter）今天抨擊，「緬甸軍政府以子彈回應人民恢復民主的呼聲…這些手段提醒我們，緬甸軍方發動政變是為了他們的自私目的，不是為了反映人民的意願」。

緬甸軍方政變引發民眾抗議，軍政府在全國各地暴力鎮壓，而民眾反抗軍方奪權也有了新招，就是在身上紋上政變主題刺青。

路透報導，一些人選擇「免於恐懼」或「春天革命」等字眼紋在身上，而也有人偏好畫上被罷黜領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的肖像或三指敬禮動作。

多家紋身店主表示，自從2月1日軍方奪權後，這些圖案愈來愈受歡迎。

一個倡議團體指出，緬甸每天抗議活動不斷，警察與安全部隊持續鎮壓，已逮捕2100多人，至少有80多位民眾遇害。

仰光一家紋身舖子一名不願透露姓名的23歲女性說：「2月1日聽到消息時，我感覺像是失去了未來前景，覺得如此痛苦，我永遠不要忘掉這痛苦。」

她說，她了解自己身上紋著「免於恐懼」的意涵，因此她永不會忘了這痛苦，也要向年輕一代展現「我們如何擺脫這體制」。

在2月初政變之後的幾天，許多紋身藝術工作者為民眾提供免費刺青以示團結。在新聞報導有人遭逮捕後，許多店舖態度較為審慎，但仍繼續提供很大的折扣。

仰光的這名顧客說：「他們用武器威脅我們，但若我們害怕，革命不會成功 ...因此我們必須擺脫這種恐懼，以贏得革命。」