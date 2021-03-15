阿根廷總統視察地方 遭民眾憤怒包圍、打碎車窗

阿根廷總統艾柏托費爾南德斯13日到普埃洛湖視察森林火災後情况，遭數十名居民攔截所乘車輛抗議。（路透）

阿根廷總統艾柏托13日視察一處遭森林大火摧殘的地區時，當地民眾並不領情，數十人包圍他搭乘的小巴士，猛烈拍打車窗並拿石頭予以砸碎。

阿根廷TN電視台和「號角報」播出的畫面顯示，艾柏托造訪阿根廷南部的巴塔哥尼亞（Patagonia）地區，當他準備離開當地城鎮普埃洛湖的社區中心時，抗議群眾朝他和代表團推進，使得總統不得不躲在人牆之後。民眾接著攔下艾柏托搭乘的小巴士，對著車猛拍猛踢，混亂中有人拿石頭就丟，車窗應聲碎裂。

由於僅少數警察 在場維持秩序，抗議群眾得以將艾柏托的車隊困住幾分鐘，其中一些人更衝上前去，趴在艾柏托座車的引擎蓋上。車隊一脫困，馬上閃過人群，和艾柏托搭乘的小巴士一起駛離現場。

阿根廷總統艾柏托費爾南德斯13日到普埃洛湖視察森林火災後情况，遭數十名居民攔截所乘車輛抗議。（路透） 阿根廷總統艾柏托費爾南德斯。（路透）

號角報報導指出，抗議群眾抗不滿巴塔哥尼亞地區丘布特省（Chubut）的礦產企劃，更不滿當地的省長。艾柏托費爾南德斯事後嘗試淡化事件，稱有關行動僅屬少數人所為。

巴塔哥尼亞地區的森林大火導致1人身亡，11人下落不明，有數十名民眾被迫撤離，約200棟房屋遭毀。阿根廷媒體報導，野火疑似是有人蓄意縱火 而起，至今波及了多個城鎮，並燒掉約1萬5000公頃的林地。