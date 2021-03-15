拜登政府幕後積極接觸 北韓金正恩毫無回應

路透報導，美國拜登 政府自2月中以來，以幕後外交管道與北韓 接觸，但北韓至今未回應。

美國總統拜登政府一名高層官員13日表示，北韓並未回應美方自2月中旬以來的幕後外交接觸，包括對平壤駐聯合國代表團在內。這項對美國至今尚未成功接觸的披露，引發外界質疑拜登將如何解決與平壤在核武與彈道飛彈計畫上日益緊張的問題。

這位要求匿名的高層官員表示美國和北韓似乎已超過1年來沒有積極對話，包括在川普政府即將卸任之前；而美國當局從2月中旬以來，一直透過好幾個管道要和北韓政府溝通，但是「我們至今尚未獲得來自平壤的任何回應」。

這名官員拒絕臆測平壤的沉默，將如何影響拜登政府對北韓政策的審查。據指出，布林肯在和盟友協調下已提出對北韓額外制裁的可能性，來藉此施壓平壤無核化。截至目前，國際制裁未能讓金正恩放棄核武。

截至目前，拜登政府對於公開描繪北韓政策一直審慎以對，表示在前總統川普政府和北韓領導人金正恩史無前例的往來之後，當局正在進行全面性的政策檢視。川普任內曾三度和金正恩會面，但並未能說服北韓放棄核武。

北韓駐聯合國代表團並未立即回覆置評要求。

在此同時，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀將訪問南韓和日本，這兩個亞洲盟國對北韓核子軍火庫的憂心，可望成為會談的重要議題。

根據美國國務院表示，布林肯和奧斯汀將在16日到18日，和日本與南韓外長和國防部長分別舉行「2+2」對話，這將是自從拜登政府1月走馬上任以來，外交政策與國防高層官員首度訪問亞洲盟國，反映出對中國崛起、以及北韓核子與飛彈計畫構成的挑戰，日益升高的關切。