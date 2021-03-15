緬甸1天39死 臨時政府號召革命奪回政權「已獲武裝支持」

緬甸瓦城一名反政變示威者14日中彈，其他示威者將他抬離。（路透）

緬甸 援助政治犯協會指出，安全部隊今天在第一大城仰光的萊達雅區殺害至少22名反軍事政變的示威者，加上其他地區至少共有39人喪命，這是2月1日緬甸軍方政變以來的最血腥一日。另外，前執政黨全國民主聯盟部分議員最近設立臨時文人政府，不排除以革命方式奪回政權，並表示已獲部分少數民族武裝組織支持。

在最仰光拍攝的影片顯示，抗議者手持自製盾牌、頭戴安全帽，與安全部隊在萊達雅區發生衝突，現場彌漫著黑煙；有報導指出，萊達雅區有兩座工廠遭縱火。路透報導，緬甸援助政治犯協會提到，緬甸反政變抗議活動的死亡總數已增至126人、逾2100人被捕。

緬甸仰光的示威者14日配備頭盔、面罩、盾牌、鐵通等工具，守著為抵禦安全部隊推進而堆砌的路障。（Getty Images）

緬甸國營媒體指出，軍政府已經在今晚宣布仰光的萊達雅區和雪比達區（Shwepyitha）實施戒嚴。

而由翁山蘇姬 領導的前執政黨「全民聯」，在軍政府政變罷黜翁山並拘捕國會議員後，部分逃過拘捕的議員共組臨時文人政府「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRPH），並推選臨時領袖曼溫凱丹。

曼溫凱丹13日透過臉書 影片發表演說，呼籲反政變示威者克服國家「最黑暗的時刻，黎明即將到來」。曼溫凱丹還說，文人政府會「制定必要的法律，好讓人民有權自衛」，對抗軍方鎮壓，此外還宣布打算創立聯邦制民主政體，讓各個少數族群都有政治影響力。

10少數民族武裝組織 合作CRPH

由緬甸10個簽署停火協議的少數民族武裝組織組成的「和平進程督導小組」（PPST），12日開會後決定，改跟CRPH和國際社會合作，以求解決當前政治危機。PPST上月20日已宣布暫停跟軍政府談判，最新聲明也呼籲結束軍方獨裁及釋放被扣押人士。PPST的成員包括來自拉祜族、克倫族、孟族、撣族、欽族和若開族的民兵，以及全國唯一緬族反政府武裝「全緬學生民主陣線」。

緬甸軍方已宣告CRPH成立觸犯叛國罪，最高可處22年徒刑。