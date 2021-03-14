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俄羅斯反對派論壇遭警方突襲 200位知名人士被逮

編譯中心／綜合13日電
俄羅斯一名反對派男子13日在莫斯科被拘留。（美聯社）
俄羅斯一名反對派男子13日在莫斯科被拘留。（美聯社）

俄羅斯反對派論壇「統一民主派(United Democrats)」發起人和參與者表示，俄羅斯警方13日闖進該論壇的一項會議中，並逮捕接近200位反對派政治人物和市議會議員。

央廣報導，這個論壇在通訊軟體Telegram上傳一段影片，其中有反對派成員被推進警車的畫面，並說明，「這就是參加這個論壇的獨立代表被捕的實況」。

俄羅斯媒體報導說，來自俄羅斯超過50個區代表出席了這場聚會，共同商討9月的國會和地方議會選舉。這次集會的計畫受到勇於批評克里姆林宮的俄國前石油大亨霍多科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)的支持。

知名反對派政治人物雅辛(Ilya Yashin)表示，在開會進行40分鐘之後，警方忽然闖入，並拘捕了大約150位代表和多個知名反對派人士。

雅辛在臉書上寫道，「一次短論壇畫上很象徵性的句點：代表們進入警車，並有蒙面的警察扭住人們的手臂。」

被拘捕者當中有多位知名反對派人物，包括雅辛、卡拉姆扎(Vladimir Kara-Murza)、莫斯科市議員加里亞米納(Yulia Galyamina)、葉卡捷琳堡市長羅伊茲曼(Yevgeny Roizman)、反對派倡議人士皮沃瓦洛夫(Andrei Pivovarov)，以及多位記者。

莫斯科警局發言人則是表示，不清楚為何這次會議遭到驅散。

皮沃瓦洛夫在警察局表示，這個論壇的參與者已經被拘捕，因為當局相信，這次會議是由反對派組織「開放俄羅斯(Open Russia)」發起。而開放俄羅斯是由霍多科夫斯基創立，並已被列為「不良組織」。

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