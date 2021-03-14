俄羅斯反對派論壇遭警方突襲 200位知名人士被逮

俄羅斯一名反對派男子13日在莫斯科被拘留。（美聯社）

俄羅斯 反對派論壇「統一民主派(United Democrats)」發起人和參與者表示，俄羅斯警方13日闖進該論壇的一項會議中，並逮捕接近200位反對派政治人物和市議會議員。

央廣報導，這個論壇在通訊軟體Telegram上傳一段影片，其中有反對派成員被推進警車的畫面，並說明，「這就是參加這個論壇的獨立代表被捕的實況」。

俄羅斯媒體報導說，來自俄羅斯超過50個區代表出席了這場聚會，共同商討9月的國會和地方議會選舉。這次集會的計畫受到勇於批評克里姆林宮的俄國前石油 大亨霍多科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)的支持。

知名反對派政治人物雅辛(Ilya Yashin)表示，在開會進行40分鐘之後，警方忽然闖入，並拘捕了大約150位代表和多個知名反對派人士。

雅辛在臉書上寫道，「一次短論壇畫上很象徵性的句點：代表們進入警車，並有蒙面的警察 扭住人們的手臂。」

被拘捕者當中有多位知名反對派人物，包括雅辛、卡拉姆扎(Vladimir Kara-Murza)、莫斯科市議員加里亞米納(Yulia Galyamina)、葉卡捷琳堡市長羅伊茲曼(Yevgeny Roizman)、反對派倡議人士皮沃瓦洛夫(Andrei Pivovarov)，以及多位記者。

莫斯科警局發言人則是表示，不清楚為何這次會議遭到驅散。

皮沃瓦洛夫在警察局表示，這個論壇的參與者已經被拘捕，因為當局相信，這次會議是由反對派組織「開放俄羅斯(Open Russia)」發起。而開放俄羅斯是由霍多科夫斯基創立，並已被列為「不良組織」。