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玻利維亞前臨時總統 被控「涉政變陰謀」遭拘捕

編譯中心／綜合13日電
玻利維亞前臨時總統艾尼茲（中）因涉嫌政變，13日被警方逮捕。（美聯社）
玻利維亞前臨時總統艾尼茲（中）因涉嫌政變，13日被警方逮捕。（美聯社）

玻利維亞政府官員表示，前臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）13日清晨遭到逮捕，因為她涉及2019年的政治危機，被控「恐怖主義、煽動叛亂，以及政變陰謀」而被捕。而當時支持她上台的多位內閣首長也遭到關押。

央廣報導，玻利維亞政府部長卡斯提約(Carlos Eduardo del Castillo)在推特和臉書上寫道，「我要通知玻利維亞人民，艾尼茲女士已經被捕，目前受警方控制。」

玻利維亞左翼領袖莫拉雷斯（Evo Morales）自2006年起就出任總統，並在2019年10月20日的大選中贏得第四個任期，但被控舞弊，在全國抗議和動盪的政治危機下，於11月間請辭，前往墨西哥接受庇護，由當時在野黨的參議院副議長艾尼茲接替，擔任為期一年的臨時總統。

艾尼茲在推特上張貼了一份逮捕令，並說，逮捕令是由檢查官辦公室發出，同時指出，「政治迫害已經展開了」。後來又推文譴責這項逮捕令。檢查官辦公室沒有公開宣布這項逮捕令。

但是，根據玻利維亞電視台播出的畫面，在艾尼茲位於北部城市特里尼達的住宅周遭有大批警察駐守，而同時列名逮捕令的前能源部長古茲曼和司法部長科英布拉，也都遭到拘押。

莫拉雷斯去年11月結束流亡返回玻利維亞，接任執政社會主義運動黨（Movement for Socialism，MAS）黨魁。這個政黨是由莫拉雷斯創立，他的接班人阿爾斯（Luis Arce）在2020年10月的大選中獲勝，再度取得執政權。

上個月，玻利維亞社會主義運動黨控制的國會表決通過，特赦在艾尼茲執政期間被以暴力罪名起訴的多位人士。這些人都是在莫拉雷斯請辭後的動亂中，被以暴力罪名起訴。

艾尼茲12日在推特上寫道，「社會主義運動黨已經決定返回獨裁模式，實在可恥，因為玻利維亞並不需要獨裁者，需要的是自由與解決問題之道。」艾尼茲當過律師，長期批評左派莫拉雷斯的施政。

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