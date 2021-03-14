日本扣留緬甸首顆衛星 預防變「軍事用途」

緬甸 2019年在日本 大學支援下，開發首顆人造衛星並送上太空，作為監察緬甸漁農業之用。但在緬甸政變後，日本官員和人權組織擔心衛星將變成軍事用途，目前北海道大學正與日本當局協商，打算將衛星扣留在國際太空站。

路透報導，該項目由北海道大學、東北大學和緬甸政府資助的緬甸航太工程大學（MAEU）合作進行，2019年9月開始，緬甸政府斥資1500萬美元建造兩顆微衛星，用來提高漁農業產能、監測環境污染等。

消息人士表示，雙方的合約沒列明衛星不可用於軍事用途，但日本大學負責收集衛星數據，緬甸官員無法獨立存取數據。

目前，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將這顆微衛星留在「希望」號實驗艙。兩名北海道大學人員說，校方與JAXA商討對策之際，會押後部署該衛星。

緬甸政府近年布局建立自家衛星系統，當局2017年成立指導委員會，由時任副總統、政變後的代理總統敏瑞（Myint Swe）主持。

再添12死 文人政府誓推翻軍政府

目擊者和緬甸媒體表示，緬甸安全部隊13日在仰光、瓦城、卑謬等地至少殺害12名示威抗議者，與此同時，平行的文人政府臨時領導人，13日透過臉書首次對民眾發表演說，誓言訴諸革命推翻發動政變奪權的軍事執政團。

拜登政府 同意臨時保護滯美緬人

另外，美國 政府高層官員12日表示，由於緬甸軍方在政變後採取鎮壓手段，拜登政府將同意目前停留美國的緬甸公民暫緩遣返，並准許他們在美工作。兩位官員說，這項決定意味目前在美國的約1600名緬甸人，將具有18個月的「臨時保護身分」（Temporary Protected Status,TPS）資格，包括已和緬甸軍方決裂的外交人員。