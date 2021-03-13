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以色列截斷財路 1年炸12艘航向伊朗油輪

編譯中心／綜合12日電

美國和地區官員表示，以色列襲擊了至少12艘駛往敘利亞的船隻，其中大部分是運載伊朗石油的船隻，原因是擔心石油正在為中東的極端主義提供資金。這是以色列和伊朗之間衝突的新戰線。

華爾街日報報導，自2019年底以來，以色列使用包括水雷等武器，襲擊至少12艘伊朗船隻或載有伊朗貨物的船隻，因為這些船隻在紅海或區內其他水域航向敘利亞。伊朗繼續與敘利亞進行石油貿易，運送了數百萬桶石油，違反美國對伊朗的制裁和國際社會對敘利亞的制裁。

對於指控，敍利亞政府早前表示伊朗石油供應中斷使國民物資短缺，並且否認資助恐怖主義。

裝載伊朗石油的油輪遇襲事件此前並未披露。伊朗官員稍早報告了一些襲擊事件，並表示懷疑以色列參與襲擊。

此外，包括一艘以色列籍貨船2月25日在阿曼灣發生爆炸，船體受損，但無人傷亡。以色列方面認為伊朗與這起爆炸有關，但伊朗外交部對這一指控表示強烈反對。

伊朗外交部發言人哈蒂布扎德還說，除非美國尊重已經達成的核協議，否則不可能同美國展開雙邊談判。美國11日則與以色列視訊舉行戰略小組會議；美國國務院並重申立場，指美方不會為了談判核協議，向伊朗提供單方面誘因。

伊朗 以色列 石油

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