英女走夜路遇害 嫌犯竟是警察 女議員推「男性宵禁」

英國33歲女子莎拉艾佛厄特（Sarah Everard）失蹤多日，她的遺體已在肯特郡被尋獲，目前落網嫌疑人是一名在職警察，讓英國社會震驚。（美聯社）

英國 媒體多日來被33歲女子莎拉艾佛厄特（Sarah Everard）失蹤案占據版面，她的遺體已在肯特郡被尋獲。這起案件目前落網嫌疑人是一名在職警察 ，讓英國社會震驚，甚至有一名上院女議員揚言提出修正案，對男人實施晚間6時後宵禁。

BBC報導，莎拉3日晚間從朋友公寓離開後，獨自走路回家，路上和男友通話，但接著就下落不明。朋友家距離她家的走路時間大約為50分鐘。警方調閱監視器後發現，莎拉在晚間9時離開朋友家，最後一次現蹤是晚上9時30分在倫敦 克利普罕區的大馬路上，遺體10日在肯特郡一處林地發現。

警方9日以綁架與謀殺莎拉等罪嫌逮捕48歲的倫敦都會區警察局員警庫任茲（Wayne Couzens），他12日遭到起訴，引發社會恐慌。

庫任茲的鄰居接受英國獨立電視台（ITV）訪問表示，他和妻子及2名孩子同住，「看起來就像一個正常、普通的家庭，沒有什麼奇怪的地方。」

倫敦都會區警察局表示，庫任茲在2018年9月加入警局，原本轄區在布倫來，去年2月調職到國會與外交保護小隊（PaDP），基本工作是在倫敦的多處大使館巡邏。他在莎拉失蹤時間沒有執勤。

英國首相強生表示，對事件深感震驚，並對莎拉的親友致上誠摯的哀悼之意，將儘快找出真相。

而上院議議員瓊絲10日晚間針對一項家暴法案發言時表示，「下次有機會審議任何合適的法案，我可能會提出一個修正案，制定男人晚間6時後不得上街的宵禁。」今年71歲的瓊絲指出，「我覺得這會讓女性更加安全，各類型歧視也會減輕」。她事後在推特發文，強調她的方案「比倫敦警務處告訴女人留在家中要好」。

每日郵報指出，上世紀的「約克郡開膛手」（Yorkshire Ripper）連環殺人事件鬧得正凶時，警方的應對方案卻是呼籲女性入夜後不要出入公共場所，里茲（Leeds）的女權團體於1977年首度發起「重拾夜晚」（Reclaim the Night）遊行，主張女性晚上也有權外出，其中一個標語就是「別對女人宵禁，對男人宵禁」。