土耳其、埃及斷交長達7年 首次恢復「外交接觸」

土耳其總統厄多安12日證實，已經重新展開自2013年起就中斷的對埃及關係。（ 路透）

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天表示，土耳其和埃及已經舉行了自2013年中斷外交關係以來的首次接觸。土耳其和埃及同屬中東區域強權，雙方因為一系列問題而交惡 ，其中包括利比亞戰爭，土耳其和埃及分別支持利比亞戰爭的敵對方。

卡夫索格魯在本月稍早表示，土耳其當局準備與埃及政府談判一項新的東地中海協議。卡夫索格魯今天向土耳其國營安納杜魯新聞社表示，土耳其和埃及兩國已經舉行了首次會談。他指出，「我們已經和埃及進行了情報與外交部長層級的接觸。外交等級的接觸已經展開。」

卡夫索格魯表示，在討論的初期階段，雙方缺乏互信是正常的。「因此，談判正在發生，並依據某種策略、路線圖在繼續。」

埃及總統塞西。塞西2013年發動軍事政變，推翻埃及首任民選總統穆希後，土、埃關係惡化。（美聯社）

由於土耳其和希臘對地中海東部石油 和天然氣 資源的主張重疊，而希臘和埃及在去年達成劃設專屬經濟海域的協議，與土耳其在這個地區的地質研究計畫衝突。土耳其和希臘之間的緊張也在不斷升高。

此外，埃及在2013年發生軍事政變，軍事首長塞西推翻土耳其支持的民選總統、伊斯蘭派系的穆希，自任總統，導致兩國關係惡化。

土耳其恢復與埃及的接觸，對解決東地中海爭議應有所助益。而根據半島電視台報導，卡夫索格魯在去年底就曾表示，土埃兩國的關係並沒有中斷，兩國代表正在交流。