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緬甸示威者嗆「燒中國油氣管」質疑北京資助軍政府

編譯中心／綜合12日電
南韓首爾12日有僧侶和居韓緬甸人，一同到緬甸駐韓大使館外跪拜遊行，抗議緬甸軍方發動政變。（Getty Images）
南韓首爾12日有僧侶和居韓緬甸人，一同到緬甸駐韓大使館外跪拜遊行，抗議緬甸軍方發動政變。（Getty Images）

緬甸一群抗議民眾本周在一條油氣管道沿線，高呼「中國天然氣管線將被燒掉」口號，原因是懷疑中國資助緬甸軍方鎮壓示威民眾。中國稍早否認這種陰謀論。

路透報導，曾獲中國讚為「互利合作」象徵的中緬油氣管道，成了緬甸民眾怒火攻擊的目標之一，他們認為北京當局一直在支持2月1日政變奪權的緬甸軍政府。緬甸瓦城有10多名抗議群眾高呼口號「中國企業，滾！滾！」社群媒體上還有更多威脅性留言。中緬油氣管道從印度洋貫穿緬甸至中國，瓦城是中繼站之一。

中緬天然氣管道在2013年開通，從緬甸離岸天然氣田運輸天然氣，當年緬甸軍方正展開民主改革。耗資15億美元、長約770公里的中緬原油管道也在2017年啟用，將主要產自中東的原油輸送到中國，當時緬甸執政者正是民選領導人翁山蘇姬政府，如今翁山蘇姬在軍方政變下遭到逮捕。

這條輸油管是中國國有企業「中國石油天然氣股份有限公司」在雲南省昆明市煉油廠的唯一原油來源。不具名的中國石油官員表示輸油管運作沒有問題。

緬甸政府一份有關2月24日會議的外洩文件顯示，中國官員曾要求緬甸軍政府加強保護油氣管道，並提供沿線地區的少數族裔武裝團體情報。消息一出引爆緬甸民眾抗議油氣管道。中國外交部回應說，維護雙邊合作計畫的安全是中國和緬甸的共同責任，並再度呼籲緬甸各方保持冷靜克制並解決分歧。

韓停售武器 英促國民離開

鑑於緬甸局勢不穩，英國外交部12日建議國民如非有迫切需要，應離開緬甸。南韓外交部12日則宣布暫停國防交流、禁止武器出口緬甸、限制其他戰略物品出口，在韓緬甸民眾亦不受居留限制，可在緬甸局勢平穩前繼續逗留南韓；韓方也會重新評估與緬甸的發展合作項目，但涉及民生和人道主義的項目會繼續。

此外，軍政府發言人左敏敦11日指控國務資政翁山蘇姬受賄，聲稱前仰光省省長漂敏登承認給予翁山60萬美元現金及逾11公斤黃金。對此，她的代表律師金蒙紹在社交網站發聲明，形容指控「可笑」。

緬甸 中國 天然氣

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