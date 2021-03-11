日媒：福島核電廠驚見新汙染物 「可能再次爆炸」

東京電力公司在福島第一核電廠發現了新的汙染場所，有可能再次爆炸，圖為2011年的情況。(路透資料照片)

日本 原子力委員會今天發布報告稱，東京 電力公司福島第一核電廠內部發現了新的污染場所，嚴重程度遠超預期，原本的廢爐拆除計畫可能需要重新考慮。此外，1號和3號機組核反應堆壓力容器排出的部分氣體發生了倒流，「有可能再次引發爆炸」。

據日本放送協會10日報導，這項有關福島核事故的調查報告稱，約7萬萬億貝克勒爾的輻射性物質可能附著在2號和3號機組核反應堆的安全頂蓋上。原子力委員會稱，由於污染程度遠超預期，工作人員將無法按原計畫拆除安全頂蓋，需要和東京電力公司一起重新考慮廢爐拆除計畫。

報告還指出，1號和3號機組核反應堆壓力容器排出的部分氣體發生了倒流，由於其中含有氫氣，可能會再次引發爆炸，還會導致污染範圍的擴大。此外，一項最新實驗顯示，3號機組如果發生氫氣爆炸，很有可能引燃其內部的其他可燃性氣體，引發連續爆炸。為了確保廢爐拆除工作安全進行，東京電力公司表示將對設備進行更加詳細的檢測 。

2011年3月11日，東日本大地震引發的海嘯襲擊了位於海邊的福島第一核電廠，該廠的發電設備被淹，並導致冷卻系統失靈。六個反應堆中的三個發生了熔毀。在隨後的幾天裡，1號和3號反應堆多次發生氫氣爆炸，向周圍環境中洩漏了大量放射性物質。