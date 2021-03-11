日本311震後10年 福島4萬人仍處避難模式

墓園的祈禱 穿著防護衣的鵜沼久惠回到久未祭祀的家族墓園祈禱，她未來並不打算回到當地定居，她的家距離出事的福島核電廠僅2.5公里。（路透）

對日本 人來說，3月原是充滿希望的時節，經過漫長寒冬，櫻花逐漸綻放，但自從10年前東日本大地震 發生後，3月日本的空氣中就多了一股哀傷。

生還者 散居47個都道府縣

據台灣資深媒體人劉碩雅在本報系聯合報撰文，2011年3月11日的大地震，引發的海嘯奔向東日本海岸，引發福島核災事故，釀成日本有紀錄以來死傷最嚴重，經濟損失最慘烈的自然災害，估計近1.6萬人死亡，6000人輕重傷。災後十年，日本官方統計仍有4.1萬災民處於避難進行式；高齡災民孤獨死案例攀升，顯示三一一滿10年後，災區與災民的傷口仍未完全復原。

這些生還者被迫離開家園，住在組合屋、災害公營住宅或親朋好友家，散落於日本47個都道府縣，以筆者居住、距災區約900公里遠的兵庫縣為例，就有746位前來避難的災民。原本日本官方希望去年舉辦的東京奧運 能夠振奮福島災民的心，但碰到新冠肺炎疫情爆發，好不容易拉近的人與人距離、重新建立的生活模式，又被硬生生地拉回原點。去年5月，福島縣就發生一起男性避難者孤獨死案件，死後兩個月後才被發現。

住復興住宅 鄰居連結薄弱

這名年近70歲的災民住在災害公營住宅，平時雖然獨來獨往，但每天固定散步兩次，到超市買便當，還定期到醫院回診、接受社福機構家庭訪問。案發時疫情處於高峰期，政府鼓勵大家盡量待在家裡，為了降低感染風險，社福機構也積極防疫，改由電話問候，沒想到就此錯過察覺異狀的時機。

災害公營住宅又稱復興住宅，是專門收留無家可歸的受災戶公寓。專為東日本大地震受災者所建的共有3萬餘戶，入住方式大多以抽籤決定，居民間不像自然形成的社區，左鄰右舍連結薄弱，獨居老人比率較高。

以岩手縣災害公營住宅為例，逾65歲住戶超過一半。這些獨居、偶居的長者長期處於缺乏親人關懷、社會連結的環境，身心常失調。震災後的七年間，光是岩手、宮城與福島縣災害公營住宅就通報了208件孤獨死（包括自殺）個案，數字持續攀升，凸顯避難者高齡化和邊緣化難題。

心理負荷大 10年很難恢復

以岩手縣心靈諮商中心於2019年輔導過的7000餘個案為例，憂鬱傾向、睡眠障礙和酗酒是問題的大宗。副中心長大塚耕太郎接受媒體訪問時說，耐心守護是關鍵，「經歷慘烈過去的人症狀是長期的，要十年就恢復很難。他們背負身體不適、生活不安定等所帶來的壓力，心理負荷很大」。

對於不住在災區、沒有避難者朋友，只能透過電視來了解重建進度的日本人來說，十年後的東北地區感覺恢復得不錯，鐵路開通、觀光客回流，基礎建設完成率幾乎全部達標。但對避難者來說，需要重建不只是硬體設備，還有看不見的生活模式與心靈的平靜。

研究防災心理、災後重建的兵庫縣立大學教授木村玲歐說，「都過了十年，應該沒問題了吧。若因這樣而停止援助的話，後果將不堪設想。隨時間推移，災害所伴隨的種種課題會漸漸浮現，我們必須逐一正面解決，這是大規模災害的特徵」。