緬甸軍政府殺紅眼？修女下跪、基層叛逃…異議校長慘死

「我請求天主阻止軍警的殺意，卻只得到了『繼續開火』的回應...」緬甸的反政變全國抗爭持續增溫，政變軍政府鎮壓街頭示威的暴力規模仍在升級。 （擷自影片）

「我請求天主阻止軍警的殺意，卻只得到了『繼續開火』的回應…」緬甸 的反政變全國抗爭持續增溫，繼8日夜間的「仰光大獵捕」後，政變軍政府鎮壓街頭示威的暴力規模仍在升級，除了軍隊在夜間的逐戶突擊增加，9日更傳出1名翁山蘇姬的「全國民主聯盟」（NLD）官員，Zaw Myat Linn周一深夜於仰光被捕後，稍晚竟「橫死獄中」，其腹部中彈、死狀悽慘，有遭軍警「法外處決」之嫌。與此同時，印度 、泰國邊境，目前開始收容緬甸的逃亡難民，之中陸續出現不少棄械解甲的警察 與軍官，不約而同地表示：「長官們已經發動了『殺無赦』的鎮壓命令...但我們真的沒種朝自家的同胞手足射殺開火。」

生前推動知識脫貧 「異議校長」疑遭法外處決

死去的Zaw Myat Linn是NLD的中階成員。46歲的他，生前在仰光北區的雪碧達區，主持一間職業訓練學校，以「知識脫貧」為宗旨，為雪碧達區的年輕學生，提供電腦、資工、外語與機械的免費職訓教育。

當緬甸國防軍於2月1日發動政變，逮捕NLD與國家實質領導者翁山蘇姬、並以武力解散政府強取政權後，Zaw Myat Linn校長與其他基層中堅的NLD成員，也積極重整聯絡網路，希望藉由草根的力量組織起全國性反政變的「不合作抗爭」——但也因此，當軍政府部隊趁著夜色與切斷全國通訊的時刻擴大「夜間獵捕」時，這名聯繫師生網路與傳播通訊設備的「異議校長」，才會被鎖定追殺。

根據伊洛瓦底新聞、路透與自由亞洲電台的說法，緬甸軍警是在3月8日深夜武裝突襲雪碧達校區，過程中除了破壞校園電腦設備之外，還查扣了師生名冊…等個資文件，同時幾名同學與年輕老師，也在突襲行動中被軍隊強行抓走──下落不明人士中，即包括校長Zaw Myat Linn。

（路透）

（路透）

截至3月9為止，緬甸全國已有超過1800人因「政治因素」遭到軍隊逮捕，各地另外還有60餘人遭到軍隊拷問致死、或開火射殺──在白天時，以武裝警察為首的鎮壓部隊，會在各地街頭掃蕩街頭示威者；到了晚上，以軍隊為主的突襲部隊，則會大街小巷地破門而入、強行抓走與NLD、翁山蘇姬有任何一丁點關聯的「反政變嫌疑人」──因此一開始，校園裡的師生只以為失蹤的Zaw Myat Linn，只會是1800名被捕者的新增尾數，誰知道幾個小時後卻傳來校長的死訊，確認Zaw Myat Linn已成為60名抗爭殉難者的其中一員。

「軍政府不讓我們幫Zaw Myat Linn收屍，也不讓家人見屍體！」

校長夫人向自由亞洲電台悲憤地表示，軍方辯稱說Zaw Myat Linn是「拒捕爬牆」時，自己失足滑倒，被圍牆鐵欄杆給叉死的。但根據醫院私下傳給家屬的遺體確認照片，Zaw Myat Linn身上有明顯的槍傷。

「他的致命傷應該是子彈貫穿他的腹部、在肚子爆出一個開放性傷口…所以他才會臟器外露，連腸子都流出來了...。」

但對此，緬甸軍警卻不予回應，除了拒絕事件調查外，更只強調：「軍隊沒有殺人，人是自己死掉的。」

華裔少女鄧家希 遺體遭軍方強行解剖

類似的狀況，也出現在上周身死的19歲緬甸抗爭少女Angel鄧家希（Ma Kyal Sin）身上，在軍警開槍命中頭部身亡後，緬甸軍政府竟在喪禮後挖墳開棺，強行解剖並取出鄧家希遺體中的碎片，並片面對外強調：「軍隊才沒有殺死鄧家希。」

緬甸民眾在3月4日出席抗爭少女Angel鄧家希（Ma Kyal Sin）的葬禮，送上最後一程。 （路透）

除了暴力鎮壓的規模層級擴大外，緬甸邊境也各自出現了「流亡難民隊列」，目前像是印度東部的米佐拉姆邦，與泰國西部的北碧府，目前都已正式啟動大規模的難民收容行動，以因應來自緬甸的避禍難民潮。

同情示威者 軍警出現「棄職逃亡潮」

根據路透在印度米佐拉姆邦的見證與通報，在境外的緬甸流亡隊伍中，已出現了數百緬甸軍隊、警察「棄職逃亡」的現象，儘管切確的人數與影響規模還不明朗，但在各種採訪證詞與審訊證詞中，這批失去戰意的軍政府鎮暴部隊，都特別強調了前線軍警所收到的瘋狂命令：

「長官要我們開火射殺街上的示威群眾，說上面已下令『殺無赦』。」

一名逃亡的警察表示，根據警方制定的鎮暴開火守則，在極端的示威狀況之下，緬甸警方只能使用橡膠子彈、或射擊膝部以下的非要害部位，但警隊的長官卻不斷下令眾人：「直接開火全部殺光…直到街上只剩下死人為止！」

類似的證詞，不僅來自於邊境地區的軍警部隊，一名來自於第二大城曼德勒警隊的棄職警察，亦分別證實了「殺無赦」的指示確實存在。

一名逃亡到印度的警察接受路透訪問，展示他當時身著警察制服的照片。（路透）

「在地方的警察局裡，90%的警察都很同情示威者，但大家群龍無首…本來的長官上司又都被軍隊恐嚇逼著參與屠殺。」

驚恐的緬甸流亡警察，對路透表示：「但我不敢啊…我沒種這樣是非不分地殺死我們的同胞手足啊！我不知道該怎麼辦，只好棄職流亡。」

目前，緬甸軍政府正透過外交管道施壓，要求印度當局盡速將這批「叛逃軍警」遣返回緬甸；但已敞開大門支援緬甸難民的米佐拉姆邦政府，仍繼續安置逃亡者，但卻也強調：在人道考量下，米佐拉姆邦不會主動驅離緬甸難民，但若「印度聯邦政府下令遣返特定人士」，地方政府可能也只得依法照辦。

修女下跪阻擋殺戮 畫面撼動國際

緬甸軍警的殺紅了眼，9日也成為國際記者攝影鏡頭下的殘酷見證──在密支那，一名主持教會義診醫療所的修女Ann Rose Nu Tawng，周二就在軍警武力鎮壓的街頭亂戰中，高舉雙手地在亂軍之中當街跪下，祈求持槍警察「不要繼續屠殺無辜的孩子與示威同胞」。

Ann Rose Nu Tawng修女下跪，擋住武裝部隊。（路透）

「要殺就殺我好了，求求你們，不要再傷害無辜的孩子們。」

Ann Rose Nu Tawng下跪的畫面，也隨即被路透、法新社的現場記者所拍下，照片中，白袍修女支身擋住武裝部隊、掩護一群少年示威者逃離追捕，並讓幾名慚愧警察雙手合十一同跪下的畫面，也自此撼動國際。

修女表示，自2月1日政變以後，她主持的密支那醫療所內，不斷送來中彈、爆頭、斷手斷腳的示威受傷者，他們許多人都只是10來歲的孩子，「但眾人卻在街頭外面、我的診所裡內…血流成河。」

一開始，現場的鎮壓指揮官還誠懇和藹地請修女離開，並當場保證：「我們只是要『和平清場』而已。」沒想到雙方話都還沒講完，街上的警察就開始砲彈齊發，在催淚瓦斯的掩護下，「當著修女面前沿街掃射。」

幾分鐘內，密支那街頭瞬間墜入了地獄。根據民間通報，當日街上至少有2人遭到警察射殺身亡，「我試著要把傷者扛進醫療所但眼睛卻被催淚彈打得張不開。」修女難過表示：「願上帝憐憫我們。」