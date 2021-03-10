三一一震後10年了 仍有近1成日本人害怕核食

最新調查顯示，有高達六成二的日本人不知道日本食品都有經過放射線的抽樣檢查才能上架。（Getty Images）

日本 「三一一震災」引發海嘯，造成福島第一核電廠輻射汙染鄰近縣市，境內至今仍有8%的消費者擔心輻射汙染而猶豫要不要買福島的農水產，不過已是8年來最少。此外，全球至少還有15國對日本食品進口下禁令。

日本消費者廳上個月公布「風評被害」相關的調查結果，有8.1%的受訪者擔心福島農水產品，6.1%對福島、岩手、宮城等東北三縣敬而遠之，2.4%對北關東的茨城、栃木、群馬產品會躊躇，2.2%對東北六縣食品感到擔憂，東日本1.8%。

這項消費心理調查從2013年起連做了14次，調查對象是岩手、宮城、福島、茨城等四個災區居民，及災區產品主要販售地區居民，包括埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫。

8年前第一次調查時，日本人之所以在意食品產地，最多理由是「不想買到含放射線的食品」，不過有這層顧慮的人慢慢減少。消費大臣井上信治認為，核災都過了10年還有近一成的人會對產地感到猶豫，讓人遺憾。另一方面，有高達六成二的人不知道日本食品都有經過放射線的抽樣檢查才能上架，是歷來最多；消費者廳表示將加強宣傳。

此外，2011年暴發核災後，全球有54個國家地區對日本食品進口下禁令，至今還有15個國家地區維持不同程度的禁令或條件。日本政府期待幾個主要出口對象香港、中國 、台灣 、南韓能撤銷對福島的禁令，農產品出口量能繼2019年以後再創新高。