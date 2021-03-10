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巴西前總統魯拉貪腐案判決撤銷 重獲參選資格

編譯張佑生／綜合9日電
巴西前總統魯拉貪腐案有罪判決獲撤銷，重獲參選資格，明年10月大選，可能挑戰現任總統。（路透）
巴西前總統魯拉貪腐案有罪判決獲撤銷，重獲參選資格，明年10月大選，可能挑戰現任總統。（路透）

巴西前總統魯拉被控涉及巴西石油公司貪腐案，聯邦最高法院大法官法金8日認定巴拉納聯邦法院並不具審理權限，原本12年7個月徒刑的有罪判決無效，魯拉將重獲政治權利和參選資格。巴西明年10月總統大選，有可能上演左派前總統魯拉挑戰保守派現任總統波索納洛的戲碼。

雖然法金表示魯拉所涉案件應該重新審理，但是前檢察官達拉格諾指出，追訴時效可能已經過期。此外，法金還將魯拉受指控的四項貪腐案件移交首都聯邦法院進行裁判，目前還有兩個案件仍在審判當中，但是距離終審都還很久；巴西政府也可將法金的裁定上訴到最高法院全院審理。

根據法金裁定，巴拉納聯邦法院（一審法院）無管轄權審理魯拉在巴西石油公司貪汙機制調查專案「洗車行動」中，涉及聖保羅沿海圭魯加一棟三層樓中樓、聖保羅州內地阿提巴亞別墅和捐款給魯拉機構的三件訴訟。

不過，聯邦最高法院判決只是針對巴拉納聯邦法院涉及魯拉訴訟案的審理權，而非定罪的合理性。這些案件將由聯邦特區聯邦法院分析，裁決定罪結果是否能獲得驗證和再利用。

魯拉在2003至2010年擔任總統期間，由於國際原物料價格上揚，巴西經濟起飛，讓他頗受歡迎，卸任時還享有八成以上的支持率。近年來則由於巴西經濟走跌以及貪腐醜聞纏身，魯拉聲望頓挫。儘管如此，在2018年總統大選被取消資格前，魯拉的民調依然領先群雄。魯拉被褫奪參選資格，標榜反貪腐的波索納洛乘勢而起。

對於最高法院的裁定，波索納洛隨即抨擊魯拉的工人黨執政時期帶給巴西多災多難：「我認為巴西民眾不會想看到他出來參選」。

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