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日相菅義偉傳4月訪美 有望成首位會拜登領袖

編譯中心／綜合8日電
日本首相菅義偉（圖）最快4月與美國總統拜登在白宮舉行高峰會。（路透）
日本首相菅義偉（圖）最快4月與美國總統拜登在白宮舉行高峰會。（路透）

日本讀賣新聞報導，日本首相菅義偉與美國總統拜登最快4月在白宮舉行高峰會，預料雙邊會談議題涵蓋加強美日同盟關係、南海安全保障等。菅義偉將成為拜登就任總統後首位接見的外國元首。

日本官房長官加藤勝信在例行記者會被問到菅義偉出訪一事表示，關於出訪的具體時程等，現階段都尚未定案。但也強調，對於菅義偉訪美、舉行美日峰會，將會視疫情變化，希望能早日實現。

時事通訊並指出，拜登政權評估舉行面對面會談的美日峰會，主要考量為對抗中國威脅，藉此對國內外展示對美日同盟的重視。

NHK民調菅內閣支持度微增 

日本疫情趨緩，也帶動內閣滿意度提升。NHK最新民調顯示，菅義偉內閣支持度微幅較2月增加2個百分點，滿意度來到40%；不支持率減少7個百分點，來到37%，時隔3個月再度出現支持率高於不支持率的情況。

不過，日本的接種進度明顯落後，自上月中啟動接種計畫以來至今3周，只有不到4.65萬名醫護人員打針。按照目前速度推算，日本需要126年時間，才能為全國1.26億人口接種。除了審批程序緩慢和疫苗供應不足外，日本未準備足夠專用針筒，導致浪費疫苗，也進一步拖慢接種速度。

日本 菅義偉 拜登

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