緬甸大罷工示威再傳3死 軍警深夜闖民宅逮抗議者

奈比多示威者遭警方發射催淚瓦斯。（法新社）

緬甸 8日再有反政變示威活動，最大城仰光多數商店、工廠和銀行響應工會發起的罷工而關閉，並傳出境內當天有三名示威者死亡。軍警昨深夜則以大批人力包圍仰光三橋區，並逐戶搜查民宅以逮捕示威人士；仰光其他區域的民眾無懼宵禁 命令，紛紛湧上街頭，表達對軍警的不滿。

臉書照片顯示，緬甸北部密支那鎮的街上有兩名男子的遺體。目擊者說，兩人都參加示威，當時警方朝示威者扔擲震撼彈並發射催淚瓦斯，有些人被從附近大樓發出的子彈擊中。自稱曾協助將遺體搬開的目擊者說，兩人頭部中彈，當場死亡，另有三人受傷。

社運人士和當地媒體報導，伊洛瓦底江三角洲派彭鎮至少有一名抗議者死亡，另有兩人受傷。路透報導，目擊者表示，軍人對空鳴槍好幾輪，並在仰光市中心盤查車輛，以防抗議民眾聚集。

緬甸反政變示威者8日在首都奈比多比出三指手勢反對軍政府。（法新社）

政變後，軍方實施每晚8時到翌日凌晨4時的宵禁，但仰光軍警6日晚在多處區域對著民宅開槍，並在路上到處逮人。8日軍警再度以大批人力包圍仰光三橋區，逐戶搜查民宅，逮捕示威者。

社群媒體上的影片顯示三橋區到處傳出槍響聲，還有軍警直接對著民宅丟催淚瓦斯或開槍，仰光其他區域的民眾無懼軍政府宵禁規定，湧上街頭，要干擾軍警抓人，同時表達對軍警行動的不滿。

美歐加英及聯國籲讓示威者離開

由於三橋區情勢緊張，美國、英國、加拿大等國駐緬甸大使館以及歐盟駐緬甸代表團都發出聲明要軍警克制，讓抗議者可以安全回家。

此外，緬甸獨立媒體「今日緬甸」的辦公室8日遭到軍警搜查，而包括今日緬甸在內共有5家獨立媒體的執照遭到撤銷。緬甸媒體工作者憂心表示，軍方恐將全面收緊新聞自由。

澳暫停與緬甸防衛合作

澳洲 外交部長潘恩表示，有鑑於緬甸軍方加強鎮壓反政變示威活動，澳洲已暫停與緬甸的防衛合作計畫。而全球第二大時尚零售商、瑞典服飾巨擘H&M也表示，緬甸當局以致命武力對付示威者，令人震驚，已停止從緬甸下訂單。