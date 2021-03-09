我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

撤兵生變？美國要求阿富汗、神學士共組過渡政府

編譯李京倫／綜合8日電

華盛頓郵報與BBC報導，美國拜登政府可能會在5月1日期限前，將駐阿富汗美軍全數撤出，卻又擔心撤軍後神學士組織再度掌權，近日要求民選的阿富汗政府與神學士共組過渡政府，以確保雙方能達成永久停火協議。

美國國務卿布林肯最近寫了一封信給阿富汗總統甘尼，要阿富汗政府與神學士共組過渡政府，帶領阿富汗度過永久停火協議達成前的危險期，再舉辦全國選舉。

美國前總統川普政府去年2月與神學士達成協議，承諾5月前將剩餘2500名美軍全數撤出；但布林肯在信中寫道，拜登政府擔心撤軍會導致神學士的「控制區迅速擴大」，要甘尼展現「緊急情況下的領導力」。

布林肯還寫道，「為了更迅速讓阿富汗雙方達成臨時協議和永久全面停火協議，我們將立刻從高層外交著手」，包括要求聯合國舉辦一場會議，邀請美國和阿富汗鄰國俄國、中國、巴基斯坦、伊朗與印度的外交部長和代表參與，「討論各國協調一致促進阿富汗和平的方法」。

此外，布林肯還說，美國「將在未來幾周內」要求土耳其舉辦阿富汗政府與神學士的高層會議，討論出在90天內使阿富汗暴力情勢降溫的方法。他還表示，拜登政府目前尚未決定，是否要依照川普政府與神學士的協議如期撤軍。

布林肯的信件內容7日由阿富汗新聞網站TOLOnews刊出。阿富汗第一副總統沙雷在8日於地方電視台播出的節目上回應說，阿富汗政府的立場是只有民選領袖才有資格領導國家，布林肯的信不會改變這一點，「美國可以為他們的部隊做決定，但不能代替阿富汗人做決定」。

美國 布林肯 拜登

上一則

哈利揭與父兄關係：查理一度拒接電話 與威廉還沒和好

下一則

不管正直播！英主持人節目上談梅根 氣到衝出攝影棚

延伸閱讀

美國際婦女勇氣獎 中國維權律師王宇等14人獲獎

美國際婦女勇氣獎 中國維權律師王宇等14人獲獎
實施防疫封鎖一周年 拜登11日發表談話

實施防疫封鎖一周年 拜登11日發表談話
美國怕撤軍後功虧一簣 要阿富汗總統與神學士共組政府

美國怕撤軍後功虧一簣 要阿富汗總統與神學士共組政府
紓困案「跨黨合作已死」 拜登施政浮警訊

紓困案「跨黨合作已死」 拜登施政浮警訊

熱門新聞

緬甸軍挖開美少女示威者墳墓 目擊者：肉塊遭取出

2021-03-06 08:28
Whatever為視訊會議設計的睡衣西裝。（圖／取自Whatever公司網站）

日商推「手臂以上正式」睡衣西裝 意外熱銷

2021-03-06 15:15
梅根要說出在英皇室生活的真心話，引發軒然大波。圖／摘自YouTube

梅根不讓女王有時間準備 皇室只能跟觀眾同步收看專訪

2021-03-06 09:00
緬甸街頭抗議民眾將女性的筒裙高掛，以拖延軍警追捕速度。 路透社

緬甸示威奇招 「女裙」高掛街頭 軍警怕招厄運抓人變慢

2021-03-06 18:01
英國王室成員查理王儲和卡蜜拉、女王、梅根和哈利、威廉和凱特齊聚畫面恐難再現。圖為2018年資料照片。（美聯社）

專訪再揭密！梅根負評纏身 懷疑是凱特、卡蜜拉對外放話

2021-03-06 02:24
在哈利王子夫婦接受歐普拉專訪播出前幾小時，英國女王（左）、王儲查理（左二）和妻子卡蜜拉（左三）、威廉王子（右二）和妻子凱特（右）將一起出席一項慶祝大英國協日的活動。圖為他們去年3月王室出席大英國協日禮拜的資料照片。（路透）

英王室團結抗梅根！專訪播出前 女王率全體搶先登場

2021-03-06 22:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫