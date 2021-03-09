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冷待遇？ 日媒：南韓大使上任近兩個月 見不到日本外相

編譯中心／綜合8日電

日本讀賣新聞報導，韓國新任駐日大使姜昌一1月上任以來，至今無法與外務大臣茂木敏充會面，這是日本政府罕見的冷淡待遇，實際上是針對韓國徵用工與慰安婦訴訟的反制措施。

日韓之間因前徵用工（二戰期間日本企業強徵韓國勞工）、前慰安婦的訴訟案爭議導致關係惡化。韓國法院2018年判日本企業應賠償部分徵用工，今年1月判日本政府要賠償12名慰安婦。

而日本政府主張，慰安婦與勞工問題早已分別依據兩國2015年的協議和1965年的條約獲得解決，韓國此舉違反國際法。

報導指出，姜昌一是東京大學研究所博士畢業，過去在國會議員任內，是曾任韓日議員聯盟會長的「知日派」。姜昌一1月22日抵日上任，因防疫隔離2週，2月12日開始以大使身分展開活動，並向日本政府傳達盼與茂木敏充會面。

但日本政府因韓國慰安婦與前徵用工訴訟問題，在韓國方面提出可令人接受的解決措施之前，採取不予會面的態度。

日本政府相關人士表示，對姜昌一嚴峻的態度，實際上就是日本政府對韓國沒有採取行動解決問題的反制措施。

報導指出，日本外務大臣與各國新任大使會面，不僅只有禮儀上的意義，會面時機也是測量兩國關係的標準。

歷代韓國駐日大使通常就任後沒多久就會拜訪日本外相。姜昌一上一任韓國駐日大使南官杓，就任後4天與時任外務大臣河野太郎會面；再上一任的李洙勳則是14天後與河野會面。

此外，韓國新任外交部長鄭義溶2月9日上任，至今也尚未得以與茂木進行電話會談。

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