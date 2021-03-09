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法國「達梭家族」繼承人直升機空難身亡

編譯中心／綜合8日電
法國億萬富豪達梭7日搭自家生產的商用直升機，卻不幸失事墜毀喪生。 （路透資料照片）
法國億萬富豪達梭7日搭自家生產的商用直升機，卻不幸失事墜毀喪生。 （路透資料照片）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特發文指出，保守派億萬富翁、國會議員達梭（Olivier Dassault）7日搭乘直升機卻不幸墜毀身亡，享壽69歲。

空難消息傳開後，法國政壇為之震動，因為達梭不僅是右翼最大在野「共和黨」（LR）的國會大老，更是達梭家族中，最有威望與影響力的「實質族長」，其不僅以商跨政、壟斷法國的戰鬥機工業，達梭更是法國右翼最大媒體《費加羅報》的持有老闆，誰知頂天的影響力仍無法料得不測風雲，而在突發而錯愕的情況下，空難橫死。

中央社報導，法國國會和調查當局消息人士告訴法新社，達梭搭乘自家生產的商用直升機墜毀在法國北部城市杜維爾（Deauville）附近，他在當地時間傍晚6時左右身亡。

馬克宏在推特發文表示：「達梭熱愛法國。他是產業大亨、國會議員…從未停止為我們的國家服務。」

達梭從2002年以來就一直是保守派共和黨（Les Republicains）的國會議員，且根據富比世（Forbes）2020年富豪榜，達梭的財富在全球排第361名。

法國檢警目前除了空難調查外，也針對可能的「過失致人於死罪」啟動偵蒐；但由於直升機的起飛、失事地點，都在達梭家族的私人宅邸內，且罹難者身份敏感，因此究竟發生了什麼事？直升機墜毀的切確過程與細節？達梭家族與檢警相關人員，直至今天清晨都不願公布更多的失事經過。

馬克宏 共和黨 推特

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