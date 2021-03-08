教宗訪IS昔日根據地 為受難者祈禱：友愛比相殘更長久

天主教教宗方濟各（中）7日在伊拉克摩蘇爾舊城廣場的廢墟前準備參加祈禱儀式。（美聯社）

羅馬天主教教宗方濟各 7日造訪伊拉克摩蘇爾市。他在一座損毀的教堂外，為戰爭受難者祈禱，並告訴當地穆斯林和基督徒：「友愛比相殘更禁得起時間考驗。」

激進組織伊斯蘭國（IS）在2014至2017年間占領伊拉克北部大城摩蘇爾，期間大肆殘害當地歷史悠久的基督徒團體。路透報導，84歲的方濟各7日步行經過一間間淪為廢墟的房屋與教堂，來到這座古老城鎮昔日繁榮的中心廣場。他坐在一張白椅上，圍繞在他身旁的是只剩骨架的建築。

加色丁禮天主教會摩蘇爾總主教穆沙對方濟各說：「讓我們一起向基本教義派和貪腐說不。」

摩蘇爾舊城有數座古老教堂和清真寺在2017年被毀。當時伊拉克部隊和一支國際軍事聯盟為了趕走伊斯蘭國，掀起一場浴血激戰。如今則是伊拉克政客的貪腐內鬥，拖慢摩蘇爾重建，城市大部分區域依然是廢墟。

身邊的殘破景象讓教宗頗有感觸。教宗說：「這個國家、這個文明的搖籃竟受如此野蠻的打擊折磨，多麼殘酷。古老的敬拜場所被毀，數以千計的人被迫離開家園或被殺，包括穆斯林、基督徒、亞茲迪與其他族群。不過，我們今天重申，我們確信友愛比相殘更禁得起時間的考驗，希望比仇恨更有力量，和平比戰爭更加強大。」

方濟各以「悲劇」形容基督徒大舉遷出戰亂頻仍的伊拉克，以及從中東出走。他說，「這對個人、社區和他們離開的社會造成無法估量的傷害」。

伊拉克連年戰亂加上IS的屠殺迫害，迫使上百萬基督徒逃亡。2003年美國入侵伊拉克之前，伊拉克還有約150萬基督徒，如今已減至不到40萬人。

方濟各5日抵達伊拉克，將訪問四天。方濟各7日還將前往庫德族聚居的埃爾比勒市，在當地體育館舉行大型彌撒，預料將有上萬人參加。

此行是教宗在新冠疫情 後首度出訪，方濟各6日在伊拉克會見當地伊斯蘭教什葉派最高領袖大阿亞圖拉（Grand Ayatollah）希斯塔尼（Ali al-Sistani），寫下現代宗教史里程碑。

方濟各和教廷隨行人員行前都打了新冠疫苗，但不少人擔心這次訪問不利對抗疫情，因為多項大型集會並未做好社交隔離措施，方濟各及群眾並非全程戴口罩。伊拉克疫情嚴重，已有超過72萬人確診，1萬3000多人病故。