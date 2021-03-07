緬甸當局突開棺驗屍 國營媒體：中彈華裔少女非軍警所殺

緬甸19歲華人少女鄧加希3日在瓦城遭軍方開槍擊中頭部死亡，她的墳墓5日被政府挖開。（路透）

緬甸 一名反政變的19歲華人少女鄧加希，3日遭軍方開槍擊中頭部死亡。路透報導，緬甸當局5日將她的墳墓挖開檢查遺體，再把遺體放回棺內、墳墓重新封上。反對派質疑此舉是要掩飾證據；當局則聲稱是為了確認死因，並「證明」少女並非遭軍警所用槍械射殺。

國營媒體5日質疑「安全部隊開槍鎮壓抗議時殺死少女」的說法，並說「法治機構」正在調查確切死因。居民6日拍攝的照片顯示，墳墓水泥未乾，現場有用過後棄置的橡膠手套、長筒靴、手術衣和防護鞋套。一塊水泥似乎沾了血。

6日的照片顯示，鄧加希位於瓦城的墳墓上，一塊水泥似乎沾了血。（路透）

一名附近居民說，至少有30人搭乘四輛車、兩輛警車和兩輛軍車前來，用強力工具挖墳開棺，「他們把棺材抬上來，把遺體搬出來，放到一張工作台上，甚至在遺體頭部下方墊了一塊磚。看來像醫生的人穿著防護衣，對遺體做了一些事，我猜是在碰觸頭部。他們從遺體取了一小塊肉給彼此看。」

國營電視台MRTV隨後報導，警方、醫生和一名法官一同開棺驗屍，並進行驗屍，發現鄧加希頭部後面有傷口，由點三八口徑武器造成，並在腦內找到一塊1.2公分乘0.7公分的鉛碎片，「與警方所用的子彈不同」。

報導還聲稱，當時警方面對群眾，所以並非殺害鄧加希兇手。但是路透報導，有照片顯示鄧加希被殺前不久，背對保安部隊。鄧加希3日在緬甸第二大城市曼德勒示威期間，頭部中槍喪生，翌日下葬。至少有38人在3日死於鎮壓，是緬甸政變以來最血腥的一天。

6日在仰光一個示威地點，持盾牌的示威者前面，掛起傳統女性筒裙。（路透）

示威者曬女裙 阻軍警追捕

緬甸6日仍有示威，軍警用催淚瓦斯與震撼彈驅散仰光示威者。抗議民眾則將女性筒裙「籠基」（longyi）甚至內衣高掛街頭，以拖延軍警追捕速度。按照緬甸傳統，男性從女性筒裙下方走過會招來厄運。

緬甸傳統上認為，若從遮蔽女性私密部位的衣物下方走過，不僅會招厄運，也有失男子氣概。一位20歲抗議民眾表示：「如今年輕一代不相信這一套，但軍人還是相信。在緊急狀況下，如果他們朝我們而來，我們也許能有較多時間跑開。」社群網站張貼的影片可見，緬甸警察 會把晾掛的成列衣服拿開，再走過街道。

此外，聯合國緬甸特使柏其納5日要求安全理事會聆聽緬甸「絕望的乞求」，並採取行動，制裁殺害示威者的緬甸軍政府。但許多外交官員表示，安理會不太可能通過任何制裁軍政府的國際行動，像是全球武器禁運。這場英國召開的安理會會議，在沒有通過任何一致聲明下結束，下周可能持續協商。

路透報導，印度米左拉姆省一名官員表示，緬甸當局已要求遣返8名不服從軍政府命令而逃入印度的緬甸警察。這是緬甸官方首次通報有警察出逃。

由於緬軍鎮壓示威群眾的行動日趨暴力，截至目前已釀成數十人死亡，近日約有30名緬甸警察和家屬逃到印度尋求庇護。官員透露，已接獲緬甸法拉姆縣縣長來函，要求遣返8名緬甸警察，目前「正在等待」印度內政部的指示。