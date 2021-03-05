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問強暴犯「願意娶受害者嗎？」印度大法官遭連署逼下台

編譯徐榆涵／綜合4日電
印度最高法院首席大法官鮑德（Sharad Arvind Bobde）近日主審一起強暴案時引發全民公憤。(取材自臉書)
印度最高法院首席大法官鮑德（Sharad Arvind Bobde）近日主審一起強暴案時引發全民公憤。(取材自臉書)

印度最高法院首席大法官鮑德（Sharad Arvind Bobde）近日主審一起強暴案時引發全民公憤，他在法庭上詢問被控強暴男子是否願意娶受害者，若願意就可以免入獄，引起外界熱議，全國逾5000人連署要求他立即請辭。

鮑德先前在審理一起強暴案件時，於庭上詢問在政府擔任技術人員的23歲被告，「是否願意與被害女子結婚，若想結婚可以提供協助，如果不結婚，你就會失業且坐牢」。

鮑德此番言論引起軒然大波，促使女權活動家等人發布一封要求鮑德辭職的公開信，目前已獲得5200多人連署支持。

根據這封公開信，案件發生在2014至2015年間，受害女子年僅16歲，被告被控跟蹤、捆綁、塞住被害人嘴巴及反覆強暴受害人，還威脅要淋汽油燒她，並殺死她的兄弟，直到受害者企圖自殺，這宗強暴案才曝光。

據了解，女生家人表示，被告母親當初承諾女生成年後就會讓兩人結婚，所以同意不報警。但結果被告娶了其他人，受害人便報警。

信中指出，「藉由建議這名強暴犯迎娶受害人，這名印度首席大法官等於讓受害者被迫使自己自殺的加害者強暴一輩子」。

印度 大法官

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