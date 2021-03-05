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稱性侵受害者「說謊母牛」 澳洲國防部長道歉

編譯中心╱綜合4日電
澳洲國防部長雷諾茲。(Getty Images)
澳洲國防部長雷諾茲。(Getty Images)

針對澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）稱一名自揭性侵受害人為「說謊母牛」，總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，雷諾茲對此「深感後悔」。

中央社綜合報導，雷諾茲的前幕僚希金斯（Brittany Higgins）上月挺身而出，聲稱她2019年在國會遭到一名同儕性侵。雷諾茲被控對此事件處理不當，甚至稱希金斯為「說謊母牛」。

莫里森表示：「我今天早上就此問題與雷諾茲部長交談。她知道那些發言不適當且錯誤…她是在壓力很大的一週於私人辦公室做出這些評論。」

26歲的希金斯稱這項侮辱「非常傷人」，並稱「那種行為及言語絕對不可原諒」。她還說：「這是國會大廈幕後存在有毒職場文化的進一步證據。」

澳洲政府多名高層官員因為操守問題，面臨一系列爆料及指控，導致莫里森保守派政府近幾週陷入愈滾愈大危機。

澳洲檢察總長波特（Christian Porter）被控在1988年性侵一名時年16歲的女同學，但他否認這項指控。

莫里森支持上述兩位內閣成員繼續任職，並於今天拒絕針對波特所受指控展開獨立調查的呼籲。

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