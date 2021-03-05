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緬甸軍頭：已習慣制裁 軍警恐嚇：我會朝你臉上開槍

編譯中心╱綜合4日電

緬甸軍方發動政變備受國際社會譴責，但其立場依然強硬，表示「已經習慣制裁，會與少數朋友同行」；還有武裝軍警利用抖音(TikTok)威脅抗議民眾：「我會開槍打死我看到的任何人。如果你想成為烈士，我會滿足你的願望。」

明報報導，緬甸國防軍副總司令梭溫（Soe Win）對聯合國特使說：「我們已習慣制裁，我們活了下來。」梭溫還說：「我們必須學會與少數朋友同行。」

聯合國安理會憂慮緬甸局勢，但由於中國和俄羅斯反對而未譴責政變，安理會說：「希望中俄認清這不是內部事務，它影響區內穩定。」同時呼籲各國採取最強措施，恢復緬甸民主。

另據路透報導，網路上發現有800多段親軍方影音，在流血事件不斷增加的時候威脅抗議者；TikTok上也有「數百個」武裝軍警拍攝的威脅影音，其中一名軍人手持步槍瞄準鏡頭，對抗議者說「我會朝你臉上開槍，我用的是實彈」、「今晚我會巡邏整個城市，我會開槍打死我看到的任何人。如果你想成為烈士，我會滿足你的願望」。

TikTok發聲明：「我們有明確社群準則，不允許煽動暴力或造成傷害的假訊息，會迅速刪除所有煽動暴力或傳播假訊息的內容。」

緬甸 TikTok 聯合國

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