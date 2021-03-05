緬甸政變已54死 華裔少女中彈遺言捐出器官

因示威遭到軍政府槍殺的緬甸華裔少女鄧加希。（路透）

緬甸 自2月1日軍方政變以來，至少54人被殺，1700多人遭拘留；3日是政變以來最血腥的一天，至少有38人死於示威鎮壓，包括一名19歲華人少女頭部中彈死亡，大批抗議民眾4日紛紛走上街頭為少女哀悼。

這名少女叫做Kyal Sin，華文名字是鄧加希（Deng Jia Xi），據稱是當地美髮店老闆的獨生女。她對於自己可能遭遇不測早有準備，上月底在臉書發文說，如果自己出事，願意捐出器官給需要的人，還標註自己的血型。

社群網站流傳的影音，包括鄧加希穿著寫有「EVERYTHING WILL BE OK」（一切都會沒事的）的黑色上衣，和示威者一起靜坐的照片，以及她向群眾大喊「不要跑」的影片。

英國廣播公司報導，曾和鄧加希並肩在街頭抗議的男子麥圖（音譯）說，她曾踢破街上一條水管，讓被催淚瓦斯噴到的人可以沖洗眼睛，還會提醒他「坐下！否則會被子彈射中。」總是關心周遭的夥伴。

麥圖說，警察 先對他們噴射催淚瓦斯，接著在煙霧濔漫之際開槍，鄧加希頭部側面中彈倒下。

抗議民眾4日依舊上街，唱歌哀悼鄧加希之死，亦高呼反政變口號。許多民眾也上網哀悼，稱她是天使與英雄。

聯合國人權事務高級專員辦事處表示，政變迄今示威不斷，已有至少54人遭軍警殺害，實際數字可能更高，另有逾1700人遭拘留，包括29名記者，呼籲緬甸安全部隊應停止對和平示威民眾的殘暴鎮壓。

19名警察棄職逃往印度

另據香港01報導，印度警方表示，至少有19名緬甸警察因不想聽命於軍政府，棄職逃往印度尋求庇護。自緬甸局勢升級以來，當地社交媒體曾數次流傳有關部分警察加入示威者行列的消息，更有警察被捕，但這是首次有警員逃走離開國家的消息傳出。

美國今天實施新一波制裁，把緬甸重新分類，列入與俄羅斯和中國同等對手國家名單，以針對任何敏感性技術或材料進行審查，並限制任何可能作為軍事用途出口。