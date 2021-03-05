我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

二戰後首見！德國防納粹復活 監控極右在野黨

編譯中心╱綜合4日電
德國極右翼「德國另類選擇黨」近年快速崛起，恐衝擊民主體制。(美聯社)
德國極右翼「德國另類選擇黨」近年快速崛起，恐衝擊民主體制。(美聯社)

德國政府決定可對近年在政壇快速崛起的極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）祭出監聽等措施，是二戰後首度對擁有國會席次的主要反對黨下重手。

紐約時報報導，德國政府此舉是西方民主國家為保護自身民主體制免受極右勢力衝擊所採取的最激烈手段之一；從歐洲到美國的政壇，近年屢遭極右翼勢力衝擊。

德國國內情報機構將得以監聽AfD成員的電話、其他通聯及活動；AfD目前不僅在聯邦議院有席次，在全國幾乎各種層級的地方政壇也已根深蒂固。德國今年9月將舉行聯邦議院選舉，總理梅克爾當家16年後終將交棒，因此處理極右勢力的議題顯得特別緊急。

有鑑於納粹領袖希特勒靠民主選舉崛起後即廢掉民主的那段歷史，戰後德國的政治結構設計成具有內建防護機制，防止重蹈當年納粹從民主內部崛起後奪權的覆轍。德國聯邦憲法保護局（BfV）就是其中之一，其宗旨任務是做為憲政的早期預警機制，對付萌芽的威脅。

AfD是二戰後第一個在聯邦議院取得席次的極右翼政黨，是目前對戰後德國體制最嚴峻的考驗。梅克爾2015年向逾100萬難民敞開國門後，AfD在2017年大選斬獲13%得票，雖然在新型冠狀病毒疫情期間，AfD的支持率略降至10%，但在前東德所在的德東地區，仍有高達兩成的人氣。

新冠疫情期間，AfD參與的抗爭不時演變成暴力，包括2020年示威者企圖入侵國會建築，事後看來彷彿是美國今年1月國會大廈被群眾攻占的先兆。

德國憲法保護局費時兩年，檢視AfD成員的演講與社媒貼文，調查極端主義證據。官員表示，一份約1100頁的評估報告做出總結，指AfD的立場已違反自由民主的核心原則，尤其牴觸德國憲法第一條所標榜的人性尊嚴不容侵犯。

德國憲法保護局一年前升高因應作為，把AfD黨內最激進的霍克（Bjoern Hoecke）派系與青年軍雙雙歸類為極端分子，要監控這兩派裡最有影響力的成員；霍克是AfD黨內最惡名昭彰的煽動者。

政府單位能否出於擔心民主遭威脅，就監控一個透過民主選舉脫穎而出的政黨、甚至加以禁止，在德國已不僅是激辯議題，還成為法律攻防焦點。憲法保護局告訴法院，在AfD提出的官司落幕前，不會監控AfD國會議員與參選人。

德國憲法保護局在去年的情資報告裡表示，已列出3萬2080名極右翼極端主義嫌疑者，包括8600名隸屬AfD黨內的霍克派系與青年軍，如今將增列2萬4000名AfD成員進入名單。

近年在德國政壇快速崛起的極右翼「德國另類選擇黨」(AfD)。(美聯社)
近年在德國政壇快速崛起的極右翼「德國另類選擇黨」(AfD)。(美聯社)

德國 美國 疫情

上一則

緬甸軍頭：已習慣制裁 軍警恐嚇：我會朝你臉上開槍

下一則

緬甸政變已54死 華裔少女中彈遺言捐出器官

延伸閱讀

實習生炫耀能開所有牢房 監獄急換600個鎖

實習生炫耀能開所有牢房 監獄急換600個鎖
88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路

88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路
德國官員：將派巡防艦行經南海 2002年以來首次

德國官員：將派巡防艦行經南海 2002年以來首次
英國驚現二戰未爆彈！引爆畫面曝「黑煙直衝天際」

英國驚現二戰未爆彈！引爆畫面曝「黑煙直衝天際」

熱門新聞

一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)

他PO手機定位照「求路人幫我撿」！ 驚動這國政府回應

2021-02-25 17:25
威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，固然在某些事上立場不同，卻還沒有撕破臉。圖／路透資料照片

梅根「洗腦」哈利？威廉、凱特對歐普拉的訪問緊張害怕

2021-02-26 10:56
AZ疫苗。美聯社

德國人嫌棄AZ疫苗 到貨堆積如山卻喊疫苗不夠

2021-02-26 00:59
貨船太陽神光芒號（MV Helios Ray）。（取材自marinetraffic.com）

時機敏感！拜登下令空襲親伊朗團體後 以色列船爆炸

2021-02-26 22:29
德國，醫護人員從盒中取出一瓶阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗。(美聯社)

研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院

2021-03-03 11:12
白色戀人是北海道石屋製菓公司的招牌商品。聯合報系資料照片

為疫情妥協！白色戀人原僅在北海道販售 將在美中開賣

2021-03-01 06:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心