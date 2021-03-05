二戰後首見！德國防納粹復活 監控極右在野黨

德國極右翼「德國另類選擇黨」近年快速崛起，恐衝擊民主體制。(美聯社)

德國 政府決定可對近年在政壇快速崛起的極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）祭出監聽等措施，是二戰後首度對擁有國會席次的主要反對黨下重手。

紐約時報報導，德國政府此舉是西方民主國家為保護自身民主體制免受極右勢力衝擊所採取的最激烈手段之一；從歐洲到美國 的政壇，近年屢遭極右翼勢力衝擊。

德國國內情報機構將得以監聽AfD成員的電話、其他通聯及活動；AfD目前不僅在聯邦議院有席次，在全國幾乎各種層級的地方政壇也已根深蒂固。德國今年9月將舉行聯邦議院選舉，總理梅克爾當家16年後終將交棒，因此處理極右勢力的議題顯得特別緊急。

有鑑於納粹領袖希特勒靠民主選舉崛起後即廢掉民主的那段歷史，戰後德國的政治結構設計成具有內建防護機制，防止重蹈當年納粹從民主內部崛起後奪權的覆轍。德國聯邦憲法保護局（BfV）就是其中之一，其宗旨任務是做為憲政的早期預警機制，對付萌芽的威脅。

AfD是二戰後第一個在聯邦議院取得席次的極右翼政黨，是目前對戰後德國體制最嚴峻的考驗。梅克爾2015年向逾100萬難民敞開國門後，AfD在2017年大選斬獲13%得票，雖然在新型冠狀病毒疫情 期間，AfD的支持率略降至10%，但在前東德所在的德東地區，仍有高達兩成的人氣。

新冠疫情期間，AfD參與的抗爭不時演變成暴力，包括2020年示威者企圖入侵國會建築，事後看來彷彿是美國今年1月國會大廈被群眾攻占的先兆。

德國憲法保護局費時兩年，檢視AfD成員的演講與社媒貼文，調查極端主義證據。官員表示，一份約1100頁的評估報告做出總結，指AfD的立場已違反自由民主的核心原則，尤其牴觸德國憲法第一條所標榜的人性尊嚴不容侵犯。

德國憲法保護局一年前升高因應作為，把AfD黨內最激進的霍克（Bjoern Hoecke）派系與青年軍雙雙歸類為極端分子，要監控這兩派裡最有影響力的成員；霍克是AfD黨內最惡名昭彰的煽動者。

政府單位能否出於擔心民主遭威脅，就監控一個透過民主選舉脫穎而出的政黨、甚至加以禁止，在德國已不僅是激辯議題，還成為法律攻防焦點。憲法保護局告訴法院，在AfD提出的官司落幕前，不會監控AfD國會議員與參選人。

德國憲法保護局在去年的情資報告裡表示，已列出3萬2080名極右翼極端主義嫌疑者，包括8600名隸屬AfD黨內的霍克派系與青年軍，如今將增列2萬4000名AfD成員進入名單。