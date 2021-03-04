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厄多安馬克宏視訊泯恩仇 兩國「合作潛力非常巨大」

編譯中心╱綜合3日電
厄多安馬克宏視訊泯恩仇。圖為兩人2019年12月4日在北約高峰會互動。(路透)
厄多安馬克宏視訊泯恩仇。圖為兩人2019年12月4日在北約高峰會互動。(路透)

幾個月前曾經公開交惡的土耳其總統厄多安和法國總統馬克宏私底下似乎已經走出低氣壓。兩人2日進行視訊通話，厄多安告訴馬克宏，兩國「合作潛力非常巨大」。

中央社報導，土耳其總統府2日在聲明中說，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）告訴馬克宏（Emmanuel Macron），領導人間的對話總是可以對雙邊關係發揮重要作用。

聲明引述厄多安說：「做為北大西洋公約組織（NATO）堅實盟友，我們可以對從歐洲，到高加索地區、中東和非洲廣大區域的和平、穩定，以及在和平方面的努力，做出重大貢獻。」

厄多安表示，兩國可以採行打擊恐怖主義的共同作為，「我們希望土耳其和法國可以在這些議題上團結一致」。

土耳其和法國去年曾經針對敘利亞、納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）、東地中海等國際議題相互脣槍舌劍。厄多安認為馬克宏對穆斯林有意見，甚至說對方「應該去看精神科做檢查」，激烈措詞引發法國召回大使。

身為國家領導人，厄多安去年10月下旬還罕見地公開呼籲抵制法國貨。他去年12月又表示，希望法國很快就會「擺脫」馬克宏，並且形容馬克宏是法國的負擔。

不過兩國1月表示，計劃讓雙邊關係恢復正常。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）1月15日透露，厄多安寫信向馬克宏賀年並獲對方回信。卡夫索格魯當時說，兩人將很快展開視訊對談。

馬克宏 北大西洋公約組織

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