厄多安馬克宏視訊泯恩仇 兩國「合作潛力非常巨大」

厄多安馬克宏視訊泯恩仇。圖為兩人2019年12月4日在北約高峰會互動。(路透)

幾個月前曾經公開交惡的土耳其總統厄多安和法國總統馬克宏 私底下似乎已經走出低氣壓。兩人2日進行視訊通話，厄多安告訴馬克宏，兩國「合作潛力非常巨大」。

中央社報導，土耳其總統府2日在聲明中說，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）告訴馬克宏（Emmanuel Macron），領導人間的對話總是可以對雙邊關係發揮重要作用。

聲明引述厄多安說：「做為北大西洋公約組織 （NATO）堅實盟友，我們可以對從歐洲，到高加索地區、中東和非洲廣大區域的和平、穩定，以及在和平方面的努力，做出重大貢獻。」

厄多安表示，兩國可以採行打擊恐怖主義的共同作為，「我們希望土耳其和法國可以在這些議題上團結一致」。

土耳其和法國去年曾經針對敘利亞、納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）、東地中海等國際議題相互脣槍舌劍。厄多安認為馬克宏對穆斯林有意見，甚至說對方「應該去看精神科做檢查」，激烈措詞引發法國召回大使。

身為國家領導人，厄多安去年10月下旬還罕見地公開呼籲抵制法國貨。他去年12月又表示，希望法國很快就會「擺脫」馬克宏，並且形容馬克宏是法國的負擔。

不過兩國1月表示，計劃讓雙邊關係恢復正常。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）1月15日透露，厄多安寫信向馬克宏賀年並獲對方回信。卡夫索格魯當時說，兩人將很快展開視訊對談。