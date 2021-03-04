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緬軍血腥鎮壓傳38人死「像天安門事件」 6記者被抓

編譯中心／綜合3日電
群眾在曼德勒示威時，在警方開火後，示威者伏在地上躲避。(路透)
群眾在曼德勒示威時，在警方開火後，示威者伏在地上躲避。(路透)

緬甸民眾3日持續上街抗議軍方政變，遭到實彈射擊鎮壓，綜合目擊者和媒體報導，當日至少有13人喪命。聯合國緬甸特使布赫內爾指當日有38人喪生。仰光樞機主教貌波在推特（Twitter）用1989年天安門事件，形容緬甸示威者在各大城市遭到血腥鎮壓的處境。

來源：聯合新聞網

緬甸軍方逮捕六名記者，包括一名32歲緬甸籍的美聯社記者譚梢（Thein Zaw），他被控違反公共秩序法。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，緬甸安全部隊鎮壓示威者的報導和影像讓他「震驚和極為反感」。

普萊斯說：「針對記者的攻擊和逮捕事件增多，讓我們相當憂心，我們呼籲軍方立即釋放這些人，並停止恫嚇和騷擾媒體以及其他只因盡己職責而遭蠻橫逮捕的人。」

3日的示威活動中，據目擊者表示，安全部隊連水柱驅散都不用，短暫使用催淚瓦斯後就直接朝示威人群發射橡膠子彈甚至實彈，毫不手軟。一名年輕示威者辛薩告訴路透：「簡直就是大屠殺，無法以言語形容情況有多可怕。」

路透引述蒙育瓦報章Monywa Gazette稱，當地3日有5人死亡，包括4名男性及1名女性。蒙育瓦最少有30人受傷，部分人仍然昏迷。

仰光天主教大主教、樞機主教貌波在推特上稱：「全國（緬甸）大部分主要城市就像天安門廣場一樣。」

有現場影片顯示，仰光繼續有大批示威者聚集，他們又施放煙霧彈，希望阻擋軍方槍手的視線。

緬甸軍方在2月1日發動政變推翻民選政府，並逮捕總統溫敏與實質領袖國務資政翁山蘇姬等黨政高層，並成立軍事委員會掌權。委員會發言人並未回應軍隊開槍的詢問。

緬甸軍方發動政變後，成千上萬的民眾走上街頭，要求釋放翁山蘇姬並恢復民主，憤怒情緒籠罩整個國家。

東南亞國協外長2日舉行視訊會議討論緬甸局勢，呼籲克制，但只有印尼、馬來西亞、菲律賓和新加坡四國，呼籲軍方釋放翁山蘇姬和其他被捕者。

東協輪值主席國汶萊在聲明中表示：「東協將以積極正面和平建設性的方式協助緬甸。」

緬甸反政變示威持續，維安部隊3日對抗議者開火，造成單日共計38人喪生，聯合國緬甸...
緬甸反政變示威持續，維安部隊3日對抗議者開火，造成單日共計38人喪生，聯合國緬甸事務特使稱其為軍事政變至今「最血腥的一天」，累計死亡人數已超過50人。(路透)
在緬甸大城仰光的安全部隊據稱逮捕約300名抗議民眾。(取材自推特)
在緬甸大城仰光的安全部隊據稱逮捕約300名抗議民眾。(取材自推特)
緬甸反政變示威持續，維安部隊3日對抗議者開火，造成單日共計38人喪生，聯合國緬甸...
緬甸反政變示威持續，維安部隊3日對抗議者開火，造成單日共計38人喪生，聯合國緬甸事務特使稱為政變至今「最血腥的一天」，累計死亡人數已超過50人。(Getty Images)

緬甸 翁山蘇姬 天安門

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