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中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

東奧恐禁入境觀賽 8億美元門票收入美夢成空

編譯中心／綜合3日電
東京奧運可能會閉門比賽。圖為一對男女在台場欣賞發亮奧運五環夜景。(美聯社)
東京奧運可能會閉門比賽。圖為一對男女在台場欣賞發亮奧運五環夜景。(美聯社)

東京奧運主辦單位五大領導人3日舉行視訊會議，針對東奧是否開放觀眾進場進行商議。日本共同社、每日新聞等媒體報導，消息人士透露，東奧已朝不開放海外觀眾入境的方向進行調整，若疫情無法平息，可能採取閉門比賽，連日本觀眾也不得入場。東奧組委會主席橋本聖子會後表示，海外觀眾能否入境將在3月底前做出決定。

橋本聖子、東京都知事小池百合子、日本東奧擔當大臣丸川珠代、國際奧會主席巴赫和國際帕運委員會主席帕森斯等「五巨頭」出席這場會議。橋本聖子會後表示，外國觀眾能否入境觀戰，將在本月底決定，4月底前將確認每場賽事能讓多少觀眾到場。

她說，「我們面臨艱難狀況，必須謹慎做出決定」。

奧會主席巴赫說，防疫措施和確保所有參加者健康安全，是奧運成功關鍵。他說，日本民眾、東京居民的健康也必須考量，「國際奧會和你們站在一起」。

日本每日新聞報導，預訂7月23日開幕的東奧，料將不開放海外觀眾入境，以防疫情擴散。日本政府主要顧及國內輿論憂慮疫情擴大，也將持續針對開放多少國內觀眾進場等進行檢討。若疫情無法平息，比賽將完全閉門舉行不讓觀眾入場。

日本政府消息人士說，在現在的情況下，「不可能開放外國觀眾入境」。

東奧相關人士說，IOC也在考量，如果東奧再度延後，可能會對接下來的2022年北京冬奧及2024年巴黎奧運造成影響，IOC應會尊重日本政府的想法，以運動員注射疫苗、減少觀眾等方式舉辦東奧。

東奧若決定不讓海外觀眾入境或閉門比賽，主辦單位將蒙受重大損失。東奧預算中原定門票收入為8億美元，若沒有觀眾，日本政府將承擔這些損失。

因疫情順延一年的東奧，已是史上花費最高的奧運會。官方公布的舉辦成本是154億美元，但兩項政府審計報告顯示，實際花費可能是這個數字的兩倍。

另外，日本首相菅義偉3日表示，為保障國民生命與生活，有意二度延長包括東京在內的首都圈一都三縣「緊急事態宣言」，預計延長兩周。

讀賣新聞報導，首都圈「緊急事態宣言」到7日屆滿，日本政府將在5日舉行的諮詢委員會上聽取專家意見，然後正式決定延長兩周。

日本 東京奧運 疫情

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