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澳執政黨性侵連環爆！1部長也被爆性侵少女 總理備受壓力

編譯中心／綜合2日電
澳洲執政自由黨連環爆出的性侵指控，總理莫里森面臨龐大壓力。（路透）
澳洲執政自由黨連環爆出的性侵指控，總理莫里森面臨龐大壓力。（路透）

澳洲執政的自由黨一名已離職女幕僚希金斯，兩周前自揭曾在國會大廈內遭同僚性侵，之後又有四名被害女子以揭發遭同一男子性侵與性騷擾。不斷浮出水面的性侵指控衝擊執政黨，讓總理莫里森面臨龐大壓力。

澳洲新聞網報導，希金斯（Brittany Higgins）受訪表示，2019年在某位部長辦公室裡，遭一名同屬執政自由黨的男幕僚同事性侵。希金斯說，當時24歲的她，才剛進入夢寐以求的新工作沒幾周。

希金斯表示，當時她爛醉睡在部長辦公室，醒來時發現自己正遭到對方性侵；涉案男同事幾天後被炒魷魚，但理由是深夜進入辦公室違反安全規定，而非性侵。

希金斯當時向時任國防產業部長的老闆雷諾茲（Linda Reynolds）反映遭性侵，兩人面談地點就希金斯聲稱的事發地辦公室。雷諾茲當下表示支持她向警方報案，但希金斯說，她那時感受到壓力，覺得報警會導致飯碗不保而作罷。

澳洲執政黨自由黨已離職女幕僚希金斯，自揭曾在國會大廈內遭同僚性侵。（取材自推特）
澳洲執政黨自由黨已離職女幕僚希金斯，自揭曾在國會大廈內遭同僚性侵。（取材自推特）

希金斯表示，她事後持續感覺遭到自由黨「封口」，直到今年1月看到總理莫里森出席一場為性侵被害人奔走活動的照片，讓她決定將性侵遭遇公諸於世。希金斯說：「他就站在一名為被害人權益奔走的女性身旁……但我腦海浮現的是他的政府竟默默聯手要我封口，他讓我感覺到背叛、謊言。」

BBC報導，自從希金斯站出來後，另有4名澳洲女性挺身表示，以前也被性侵希金斯的男子侵犯或騷擾過。一名女子告訴「澳洲人報」，她是去年與對方共進晚餐與飲酒後被性侵。她說，如果自由黨政府先前有處理好希金斯的案子，自己也不致受害。

另一名當過選務志工的女子表示，她是2016年某天晚上與對方出遊時遭到性侵。澳洲廣播公司報導，第3名女子稱，2017年在一場同事聚餐時遭對方摸大腿。第4名女子披露，自己2014年時迫於壓力與對方上床。

此外，一名現任內閣部長被指控在80年代強姦一名16歲女子，他將於今日表露身分並宣稱自己清白。

據報導，兩名在野黨參議員上月底將接獲的一封爆料信交給澳洲聯邦警署，信中指控一名現任部長在1988年性侵一名16歲少女，被害人去年6月在49歲之年尋短而死。

這名死者去年初曾向新南威爾斯州警方報案，但她死後案子已被擱置。死者友人上周寫信給莫里森與多名國會議員，盼展開獨立調查，因為澳洲刑事案件通常須由原告提出證詞，而當事人已身故。

然而，莫里森1日拒絕答應要求，堅持這起案件應由警方處理。他還說：「本案涉及的個人已強烈否認指控。」

在希金斯自揭遭遇後，莫里斯受到的壓力漸增，批評人士要求他徹底檢討政壇存在的所謂「有害及性別歧視文化」。澳洲在野勞工黨正不斷向莫里森政府施壓，示意雷諾茲應以處置不當請辭。

性侵 澳洲 歧視

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