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戈巴契夫90大壽籲各國減軍費 「別再以軍事觀點思考」

編譯馮克芸／綜合2日電
戈巴契夫（中）2日在疫情期間於醫院隔離中度過90歲生日。圖為2019年5月檔案照。（美聯社）
戈巴契夫（中）2日在疫情期間於醫院隔離中度過90歲生日。圖為2019年5月檔案照。（美聯社）

前蘇聯領袖戈巴契夫2日過90歲生日，從前蘇聯總統卸任近30年、曾獲諾貝爾和平獎的他，仍經常向國際社會發表建言。華盛頓郵報專欄作家胡維爾撰文指出，戈巴契夫在新冠疫情爆發後，提醒世人全面省思「安全」，並呼籲各國領袖減少軍事費用，在全球面對多項危機的此刻，特別值得參考。

由於新冠疫情肆虐，高齡的戈巴契夫過去幾個月都住在醫院隔離房以防感染。他2日透過視訊和親友舉辦虛擬慶生會，美國總統拜登、俄國總統普亭、德國總理梅克爾、英國首相強生都向他致意。普亭讚譽戈巴契夫是「卓越政治家」，影響了歷史發展。

時代雜誌曾請戈巴契夫探討疫情對世局影響。戈巴契夫說，其實戰爭和武器早已無法解決全球諸多問題，如今各國領袖的首要目標，必須是保障人類安全，也就是提供食物、水、潔淨環境，以及照顧民眾健康。

他呼籲世界領袖別再以軍事觀點思考世界大事和國際政治，還呼籲各國裁減軍費至少一成。

華郵專欄作家胡維爾上周指出，世界領袖可從戈巴契夫學到三件事。

第一是窮兵黷武不會讓大家更安全。戈巴契夫深知，一國增強軍事力量只會讓他國也跟進，多半會擴大而非消減暴力威脅。如今多項重要限武條約到期，美、俄、中國又致力武器現代化，令人憂心。

第二是安全始於合作。美國已故前總統雷根曾將蘇聯形容為「邪惡帝國」，但戈巴契夫仍與美國開啟對話，因為他相信「只有結束冷戰，蘇聯才算勝利」，使整個世界變得更安全。

最後，戈巴契夫認為，保障國家安全的最佳辦法是維護及提升民主機制。他對自己執政時推動的改革開放政策特別自豪，認為是他畢生最大成就，讓俄國人獲得自由並促成蘇聯放棄集權體系。

戈巴契夫1985年起在蘇聯推動的改革導致柏林圍牆倒塌、歐洲共產政權崩潰和蘇聯解體。至今仍有不少俄國人認為，他讓蘇聯解體犯下大錯。

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