緬甸軍警又開槍！20傷3命危 記者在家遭突襲逮捕

仰光示威者2日遭軍警發射催淚彈驅離，另有城鎮再傳遭實彈鎮壓。（路透）

緬甸 安全部隊2日在東北部城鎮卡爾（Kale）對反對軍事政變的抗議民眾發射實彈，造成20人受傷，其中三人命危。而東協外長2日舉行視訊會議，多國呼籲緬甸軍方釋放翁山蘇姬 ，而東協主席國聲明則呼籲緬甸各方自制，透過建設性對話尋求和平解決方案。

卡爾的示威活動演變成暴力事件，目擊事件和治療傷者的醫療人員表示，安全部隊對抗議民眾開槍。急救人員說：「軍警在卡爾的鎮壓行動造成約20人受傷，其中三人遭實彈擊中，情況危急。」他表示，警方一開始發射催淚瓦斯和橡膠子彈，然後開始發射實彈。

當地醫院一名醫師也證實三人情況危急，「一人腿部中彈，目前正在手術中，一人腹部被擊中亟需輸血，另一人胸部中槍」。

一名遭槍殺的示威者2日出殯，大批民眾在棺木旁送行。（Getty Images）

緬甸2月1日發生政變後，群眾每天上街抗議，要求釋放被拘禁的實質領袖翁山蘇姬，軍警鎮壓動作也愈來愈大，不斷對群眾發射催淚瓦斯，並愈來愈頻繁使用實彈。

緬甸民主之音2日表示，旗下記者1日晚在南部丹老市住家遭軍方突擊逮捕，目前下落不明。緬甸政變迄今已有好幾名記者遭到逮捕，包括一名派駐仰光的美聯社攝影記者。

此外，紐約時報 取得由緬甸社運組織Justice for Myanmar（JFM）引述緬甸政府近年的預算開支文件，發現當局斥巨資購買西方軍事級監控技術，實時追蹤民眾位置及監聽對話，包括以色列無人機、歐洲iPhone破解儀器和美國公司的駭客軟體等。報道引述JFM指出，軍方現正使用這些工具，打壓反軍政府的示威者。