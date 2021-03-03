我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

緬甸軍警又開槍！20傷3命危 記者在家遭突襲逮捕

編譯中心／綜合2日電
仰光示威者2日遭軍警發射催淚彈驅離，另有城鎮再傳遭實彈鎮壓。（路透）
仰光示威者2日遭軍警發射催淚彈驅離，另有城鎮再傳遭實彈鎮壓。（路透）

緬甸安全部隊2日在東北部城鎮卡爾（Kale）對反對軍事政變的抗議民眾發射實彈，造成20人受傷，其中三人命危。而東協外長2日舉行視訊會議，多國呼籲緬甸軍方釋放翁山蘇姬，而東協主席國聲明則呼籲緬甸各方自制，透過建設性對話尋求和平解決方案。

卡爾的示威活動演變成暴力事件，目擊事件和治療傷者的醫療人員表示，安全部隊對抗議民眾開槍。急救人員說：「軍警在卡爾的鎮壓行動造成約20人受傷，其中三人遭實彈擊中，情況危急。」他表示，警方一開始發射催淚瓦斯和橡膠子彈，然後開始發射實彈。

當地醫院一名醫師也證實三人情況危急，「一人腿部中彈，目前正在手術中，一人腹部被擊中亟需輸血，另一人胸部中槍」。

一名遭槍殺的示威者2日出殯，大批民眾在棺木旁送行。（Getty Images）
一名遭槍殺的示威者2日出殯，大批民眾在棺木旁送行。（Getty Images）

緬甸2月1日發生政變後，群眾每天上街抗議，要求釋放被拘禁的實質領袖翁山蘇姬，軍警鎮壓動作也愈來愈大，不斷對群眾發射催淚瓦斯，並愈來愈頻繁使用實彈。

緬甸民主之音2日表示，旗下記者1日晚在南部丹老市住家遭軍方突擊逮捕，目前下落不明。緬甸政變迄今已有好幾名記者遭到逮捕，包括一名派駐仰光的美聯社攝影記者。

此外，紐約時報取得由緬甸社運組織Justice for Myanmar（JFM）引述緬甸政府近年的預算開支文件，發現當局斥巨資購買西方軍事級監控技術，實時追蹤民眾位置及監聽對話，包括以色列無人機、歐洲iPhone破解儀器和美國公司的駭客軟體等。報道引述JFM指出，軍方現正使用這些工具，打壓反軍政府的示威者。

緬甸 翁山蘇姬 紐約時報

上一則

被綁架5天 奈及利亞279女學生平安獲釋　

下一則

歷屆第三多！諾貝爾和平獎329個提名 川普和女婿都入列

延伸閱讀

緬軍警又對抗議民眾開槍 20傷3命危

緬軍警又對抗議民眾開槍 20傷3命危
東協籲緬甸各方對話 多國外長籲釋放翁山蘇姬

東協籲緬甸各方對話 多國外長籲釋放翁山蘇姬
翁山蘇姬露面！視訊庭訊 遭加控煽惑動亂等兩罪名

翁山蘇姬露面！視訊庭訊 遭加控煽惑動亂等兩罪名
視訊現身 翁山蘇姬被加控2罪

視訊現身 翁山蘇姬被加控2罪

熱門新聞

圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

2021-02-23 11:27
國際航空運輸協會的數位新冠通行證APP將在3月正式上線。（歐新社）

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

2021-02-23 18:41
一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)

他PO手機定位照「求路人幫我撿」！ 驚動這國政府回應

2021-02-25 17:25
威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，固然在某些事上立場不同，卻還沒有撕破臉。圖／路透資料照片

梅根「洗腦」哈利？威廉、凱特對歐普拉的訪問緊張害怕

2021-02-26 10:56
AZ疫苗。美聯社

德國人嫌棄AZ疫苗 到貨堆積如山卻喊疫苗不夠

2021-02-26 00:59
貨船太陽神光芒號（MV Helios Ray）。（取材自marinetraffic.com）

時機敏感！拜登下令空襲親伊朗團體後 以色列船爆炸

2021-02-26 22:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？