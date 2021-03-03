歷屆第三多！諾貝爾和平獎329個提名 川普和女婿都入列

挪威諾貝爾 委員會宣布，2021年的諾貝爾和平獎共有329名個人或組織被提名 ，數目為歷屆以來第三多，美國 前總統川普、瑞典環保少女童貝里、俄國反對派領袖納瓦尼、香港民主運動等，都在提名名單之列，和平獎得主預計在10月揭曉。

法廣報導，挪威諾貝爾委員會1日宣布，2021年共有329名個人或組織被提名和平獎，名單保密，但其中包括世界衛生組織、童貝里、納瓦尼，或是美國維權組織「黑人的命也是命」等提名，相當多元化。

而川普及曾負責當局中東事務的女婿庫許納、以色列總理內唐亞胡和阿聯酋王儲穆罕默德也名列候選名單，他們被認為在促進中東地區的和平作出努力，促進以色列和穆斯林世界國家之間的關係。

委員會也表示，今年被提名人數是歷屆以來第三高的一年，而最多提名的一次則是在2016年，一共有376名被提名人。

提名諾貝爾和平獎並非意味著得到諾貝爾委員會的認可。委員會在授予諾貝爾和平獎之前，接受所有提名，只要提名是在截止日期2月1日之前提交。諾貝爾委員會將於10月8日揭曉得主。2020年的和平獎授予世界糧食計畫署（WFP），世界糧食計畫署是世界上最大的抗擊饑餓人道主義組織。