被綁架5天 奈及利亞279女學生平安獲釋　

奈及利亞贊法拉州州長馬塔瓦萊2日在推特 發文說，被歹徒綁架的奈國西北部一所寄宿學校的279名女學生女學生已獲釋。他的發文附上女學生戴著穆斯林面紗的照片。當地時間2月26日凌晨1時許，某個武裝犯罪集團闖入位於揚格貝鎮的州立政府科學中學，綁架近300名女學生。

他在推特發文說：「讚美真主！我非常高興宣布，揚格貝鎮的州立政府科學中學被綁學生獲釋，在此之前，我們的救援努力遭遇若干困難，籲請所有善良的奈國民眾與我們一同慶祝，因我們的女兒現在安全了。」

學校已成為盤踞在奈國北部武裝犯罪集團鎖定綁架勒贖的目標，這個趨勢始於聖戰組織博科聖地及隨後博科聖地的分支伊斯蘭國西非省，此後犯罪集團即犯下多起綁架案。

奈及利亞政府一再否認支付贖金，不過總統布哈里（Muhammadu Buhari）26日發表聲明，呼籲各州政府「檢討他們以金錢與車輛獎賞匪徒的政策，並警告這樣的政策可能會造成非常慘的自食惡果」。

匪徒突襲贊法拉州是奈國西北部略超過一週期間發生的第2起類似綁架案，且越來越多犯罪集團鎖定奈國西北部犯案。上月27日，歹徒釋放了2月17日在奈國中北部尼日州政府科學技術學院綁架的27名男學生。