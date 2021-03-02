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法國前總統沙克吉涉貪判3年 東山再起之路恐斷

編譯中心／綜合1日電
法國前總統沙克吉（右二）被控貪腐案，1日在巴黎法院被判罪名成立，處三年徒刑。（路透）
法國前總統沙克吉（右二）被控貪腐案，1日在巴黎法院被判罪名成立，處三年徒刑。（路透）

法國前總統沙克吉（Nicolas Sarkozy）被控貪腐案，1日在巴黎法院被判罪名成立，處三年徒刑，其中兩年暫緩執行，另一年戴電子腳鐐居家軟禁。這起判決很可能破壞沙克吉重返法國政治舞台的任何嘗試。

BBC報導，66歲的沙克吉2007年到2012年擔任法國總統。他被控在2013年賄賂法官阿齊伯特，承諾為對方在摩納哥謀取高薪厚職，換取阿齊伯特提供沙克吉所屬政黨遭刑事調查一案的內幕消息。

法國前總統沙克吉（前）被控貪腐案，一日在巴黎法院被判罪名成立，處三年徒刑。（歐新...
法國前總統沙克吉（前）被控貪腐案，一日在巴黎法院被判罪名成立，處三年徒刑。（歐新社）

檢方要求將沙克吉監禁四年。沙克吉否認所有指控，聲稱受到政治迫害，律師表示，沙克吉將提出上訴。除了此案，沙克吉還面臨其他至少3樁官司，包括被控2012年競選連任時的開支違反選舉法；此外，法國檢方今年1月懷疑沙克吉在俄羅斯的顧問活動涉及關說，已展開調查。

沙克吉長期官司纏身，導致他2017年總統大選試圖東山再起的行動失敗。然而自從他2018年宣布從政壇退休後，受歡迎程度卻與日俱增。去年夏天，沙克吉為最新出版的回憶錄「風暴時刻」（The Time of Storms）舉行簽書會，現場支持者大排長龍。這本著作當時也盤據暢銷排行榜榜首數周。

許多支持者希望沙克吉參與明年的總統大選。如今這樁判決為他充滿爭議的政治生涯投下最新變數。

而沙克吉也成為繼席哈克後，第二名被判刑的法國前總統。席哈克被控在擔任巴黎市長期間挪用公款、濫用職權及謀取非法利益，2011年被判罪名成立，監禁兩年但暫緩執行，於2019年過世。

沙克吉 退休

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