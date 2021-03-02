綁架勒贖案激增、醫師被殺 海地民眾再爆示威

數千海地群眾昨天在首都太子港和幾個省城發起示威，抗議幫派 分子所犯的隨機綁架案激增，也指控總統建立新獨裁。中央社引述法新社報導，諸多爭議已導致貧窮的海地，數周以來街頭暴力抗爭不斷。

附近居民告訴當地媒體，首都太子港一名63歲的兒科醫生2月28日在自家診所前遭多名不明攻擊者意圖綁架時被殺。一名示威者不滿地說：「我們有個大家都不再認可的總統，因為他的任期已經結束，回頭再看這名醫生如何被殺，還能在這樣的國家生活下去嗎？」

最近數月以來，海地的隨機綁架勒贖案激增，無論富有或貧窮居民都難逃魔掌。

此外，海地總統摩依士在國會虛空下靠政令治國已一年，目前僅有1/3席次的參議員 在任，本訂於2018年舉行的國會選舉一直延宕。海地朝野陷入僵局，摩依士將自己的任期延長至2022年2月，但反對人士認為他的任期早在3周前就該結束。

在太子港，數千抗議者也變更口號抗議聯合國 駐海地代表，不滿他們淡化海地的示威規模。海地爭議源於摩依士最初的選舉，最先是他的勝選因被控舞弊而作廢，但一年後即2016年再次選舉時，摩依士依然當選。