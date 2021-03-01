緬甸情勢惡化…美制裁效果弱 中國小心「拆彈」

緬甸第二大城瓦城的反政變示威者2月28日在集會中高呼口號。（美聯社）

緬甸 軍政府和示威群眾衝突愈演愈烈，反政變抗議如今每天在各城市上演，軍方鎮壓力道和示威者傷亡數字也明顯增加，雙方都沒有讓步跡象。外界都在觀望，美國 、中國 等強權和鄰近的東協各國，能夠出面化解衝突嗎？

BBC指出，美國拜登政府已對緬甸軍政府要角施加制裁，歐盟準備跟進，中國雖然只發表聲明要求緬甸各方和平解決歧見，並未譴責政變，卻支持聯合國安理會發表聲明要求緬甸軍方釋放翁山蘇姬、回歸民主常態，顯示中國並不樂見這次政變。

不過，美國和中國對這次緬甸危機選項有限。美國在1990年代就對緬甸採取廣泛經濟制裁，如今在當地影響力已減退。即使當年的制裁，對當時執政的軍方也沒有太大作用。現在拜登政府的制裁只針對參與政變的軍頭和軍方經營企業，效果恐怕不大。

許多人認為中國是這次政變獲利者，可以繼續供應武器和資金給掌權的軍政府獲利。但事實上中國比較想跟翁山蘇姬領導的全國民主聯盟政府打交道，雙方過去幾年關係熱絡。相對的，緬甸軍方難以預測，而且對中國存有戒心，緬甸軍方一直在提防中國對邊境武裝團體的影響力。

中國也不想被貼上支持軍政府標籤，因為這會讓大量反對政變的緬甸民眾敵視中國。北京官員甚至公開闢謠，表示並未協助緬甸軍方封鎖網路或派兵馳援。緬甸民間反政變情緒，可能引發長期局勢動盪，影響中國實質經濟和戰略利益，因此中國處理此事非常謹慎。

東協最大國印尼日前率先出面想化解緬甸危機。根據外洩計畫，印尼想促成軍政府遵守承諾在一年內舉辦新選舉，並釋放翁山蘇姬讓她參選。然而，這項計畫立即激怒示威者，認為這麼做等於為軍方政變、推翻上次選舉的行為背書。

BBC說，如今中國影響力仍會是影響緬甸局勢的關鍵之一。北京會坐視軍政府徹底壓制示威然後恢復雙邊往來，還是和東協等各方一起想出解決危機的出路？這場外交賽局情勢複雜，中國恐怕會再觀望一陣子才亮出底牌。