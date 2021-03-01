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金正恩出620頁傳記歌頌「偉業」：擁核、川金會…

編譯中心／綜合28日電
北韓最高領導人金正恩執政10年，出版傳記「偉人與強國時代」大談他的「豐功偉業」。（路透）
北韓最高領導人金正恩執政10年，出版傳記「偉人與強國時代」大談他的「豐功偉業」。（路透）

北韓最高領導人金正恩掌權即將邁入第10年，北韓當局早前透過官網公開他於去年出版的傳記「偉人與強國時代」，內容主要描述執政10年間的「豐功偉業」。

韓聯社引述北韓官網「我們民族同心」報導，金正恩的傳記「偉人和強國時代」由平壤出版社在去年12月30日發行，全書厚達620多頁、共7個章節介紹金正恩主政10年來，在國防、外交、經濟、社會、文化等領域取得的成就。

「偉人和強國時代」內容主要包括核導開發、朝美新加坡會談、派團出席平昌冬奧會等。書中焦點集中於軍事發展，認為核武是守護和平的寶劍，需「以核制核」，強調金正恩上任後發展氫彈，讓北韓成為全球少數持有氫彈的國家，強大的軍武地位威震全球，並「結束美國長期以來對北韓採取的單方面核武威脅」。

書中也詳細介紹裝載於洲際彈道導彈（ICBM）彈頭的氫彈試射，以及「第一枚洲際飛彈」火星-14和射程涵蓋美國本土的火星-15洲際彈道試射等。

另據中國時報報導，針對外交方面，該書首先提及北韓與美國關係的改善，用了長達15頁篇幅描述，包括2018年新加坡首次川金會、2019年板門店會談等；不過越南河內第2次川金會談判破局，該書卻避而不談。

在對南韓關係發展上，該書提到北韓派遣代表團參加平昌冬奧、以及板門店兩韓元首會談；而在平壤兩韓元首峰會上，僅提及雙方締結「9月平壤共同宣言」，似有意矮化南韓總統文在寅的角色。

此外，書中還強調北韓與傳統友邦的關係，介紹金正恩2018年和2019年期間的四次訪中之旅。

北韓 金正恩 美國

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